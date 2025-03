Ne İstediniz de Vermedik?

Bugünden sonra artık, sizin bize vereceklerinizi, veremediğinizde de gölge etmemenizi istiyoruz.

Görmüşsünüzdür. Biri protestocuların çoğunda kask görünce şaşırıp “Ne iyi akıl etmişler ama nerden bulmuşlar bunca kaskı?” diye sorunca, diğeri “Gençlerin çoğu motorlu kurye oldu da ondan.” demiş. Bugün sokak sadece Ekrem İmamoğlu değil. Böyle okumak çok yanlış olur. Bugün sokak, kaska mecbur ve mahkûm edilmiş ancak özgürlüğe aşık, hayatına sahip çıkan, devletin görevlerini ve muktedirin sınırlarını bilen albatroslardır. Onlar fikri ve vicdanı hür, kendi sınırlarını korumayı bilen bir nesil. Özgürlüğü de çok iyi biliyorlar, hakkı da hukuku da.

İşte sokak budur, sorun budur, dava budur: Hayata sahip çık, özgürlüğü müdafaa, erdemi muhafaza et!

Dünyayı bilmem ama Türkiye, sizin küçük kişisel hesaplarınızdan büyük! Olmadığını düşünenler için Türkiye, zor bir yer olmaya devam edecek. Aziz Nesin, “Türk halkının %60'ı aptaldır.” demiş ya, çıkarıp çıkarıp söylerler bu lafı. Hiç katılmıyorum Aziz Nesin’e. Ben tıpkı Atatürk gibi düşünüyorum. “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.” Zamanın hangi gününde olursa olsun, her dili, her ırkı, her mezhebi, meşrebiyle, çiftesi pek bir sessiz at gibidir Türk milleti. “Şurasına kadar gelmeyegörsün”, alanına gireni tepmeyi çok iyi bilir. Nasılını, ne zamanını, hangi şartlardasını merak edenler, Türkiye tarihi okuyabilirler.

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio