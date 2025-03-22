Gerçek Aşkı Bulmana Ne Kadar Zaman Kaldı?
Hayatın karmaşasında, işte, okulda, sosyal etkinliklerde ve hatta market alışverişlerinde bile, o doğru kişiyle karşılaşma ihtimalimiz her zaman vardır. Ancak, bu büyülü anın ne zaman geleceğini kimse tam olarak bilemez. Belki de tam şu anda, bir sonraki köşeyi döndüğünde, hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin. Ya da belki de daha birkaç yıl beklemen gerekebilir. Birçok insan, gerçek aşkın sadece bir masal olduğunu ve gerçekte böyle bir şeyin olmadığını düşünür. Ancak, gerçek aşkın var olduğuna inananlar için, bu, hayatın en büyük maceralarından biridir. Ve bu macera, bazen beklenmedik bir anda, en umutsuz zamanlarda bile karşımıza çıkabilir.
Gerçek Aşkı Bulmana Ne Kadar Zaman Kaldı?
Haydiiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi senin için en doğru?
4. Bir arkadaşın sana "Hayatındaki en önemli şey ne?" diye sorsa, ne cevap verirsin?
5. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
6. Bir ilişkiyi uzun süre sürdürebilmen için en önemli şey nedir?
7. Senin için tatil nasıl olmalı?
8. Son olarak bir ilişkide, ilk adımı atacak kişi kim olmalı?
Aşkı bulman için tam zamanı!
Gerçek aşkı bulman için biraz daha zamanın var!
Sen aşkı bulmuş daha sonra da kaybetmiş birisin!
Sen aşkı bulmaya yakın değilsin!
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