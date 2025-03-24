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ODTÜ ve Kızılay Kapatıldı mı? Ankara Toplu Taşıma Kısıtlaması Detayları

ODTÜ ve Kızılay Kapatıldı mı? Ankara Toplu Taşıma Kısıtlaması Detayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 18:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerde protestolar düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla ilk olarak 19 Mat 2025 tarihinde bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Bazı metro ve otobüs duraklarından ise seferlerin yapılmayacağı açıklanmıştı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin aldığı kararı vatandaşlarla paylaştı. Karara göre Ankara'da Kızılay ve ODTÜ'ye toplu ulaşım durduruldu.

Peki Ankara'da hangi duraklar kapalı?

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Yollar trafiğe kapatıldı.

Yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul ve diğer şehirlerde düzenlenen protestolarda, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da bazı önlemler alınmıştı. Trafiğe kapatılan yolların, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'ya kadar kapalı olacağı açıklanmıştı.

Yeni karar ise Ankara Valiliği'nden geldi.

Ankara'da Hangi Yollar, Hangi Duraklar Kapalı?

Ankara'da Hangi Yollar, Hangi Duraklar Kapalı?

Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince 24 Mart Pazartesi saat 19.00'dan itibaren kapalı olacak duraklar:

  • Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek

  • ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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