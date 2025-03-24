ODTÜ ve Kızılay Kapatıldı mı? Ankara Toplu Taşıma Kısıtlaması Detayları
ODTÜ ve Kızılay Kapatıldı mı? Ankara Toplu Taşıma Kısıtlaması Detayları
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerde protestolar düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla ilk olarak 19 Mat 2025 tarihinde bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Bazı metro ve otobüs duraklarından ise seferlerin yapılmayacağı açıklanmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin aldığı kararı vatandaşlarla paylaştı. Karara göre Ankara'da Kızılay ve ODTÜ'ye toplu ulaşım durduruldu.
Peki Ankara'da hangi duraklar kapalı?
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Yollar trafiğe kapatıldı.
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Ankara'da Hangi Yollar, Hangi Duraklar Kapalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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