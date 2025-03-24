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Tarot Falına Göre 25 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
24.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Mart Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişten biri seninle tekrar iletişime geçmeye çalışabilir. Fakat sen bu kez onun yalanlarına toksun. Onun güzel sözlerine kanmamalısın. İnan bana, hayatının ilerleyen dönemlerinde seni bekleyen çok daha güzel insanlar var. Bununla birlikte, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenlemeye gitmeye ne dersin? Etrafında yapay insanlara yer yok.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir şekilde, geçmişteki insanların aklına geldiği bir gün olacak. Bu insanlar artık senin geçmişinde kalmış ama sen bir türlü bu durumu aşamamışsın diyebilirim. sürekli o günleri düşnüyor ve eskilere özlem duyuyorsun. Bu psikolojiden çıkmadığın sürece, içinde bulunduğun andan keyif alman da zorlaşıyor. Bununla birlikte, kariyerinle ilgili geçtiğimiz haftalarda önüne farklı fırsatlar çıkmış. Sen ise henüz bu fırsatların farkında değilsin. Yeni insanlarla tanışmaya ve biraz cesur olmaya bak :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son dönemlerde yaşadığın maddi sorunlar senin enerjini çok düşürmüş gibi geldi bana. Buna engel olman gerekiyor. Çözemediğin sorunlar için zihnini bu kadar meşgul edersen, çok fazla zorlanacaksın haberin olsun. Maddiyat dediğin nedir ki? Bugün var, yarın yok. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Beklemede kal lütfen. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Hayatındaki sorunları tamamen çözebilmek için birinin manevi desteğine ihtiyaç duyuyorsun ve işte bugünle beraber o insanı kendi hayatına çekebildiğini söyleyebilirim. Aranızda kuvvetli bir aşkın olacağını biliyorum. Herkesin imreneceği bir çift olacaksınız. Mutluluklar diliyorum. Bununla birlikte, yaşadığın sorunları çok yakında çözebileceksin. Böylece hayatında, moralini bozan bir şeyler kalmayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kim bilir sen nasıl sorunlar yaşadın da bu duruma geldin değil mi? Etrafındaki insanların anlayışsız olduğu bir dönemdesin. Nedense kimseden ufak bir empati ışığı bile görmüyorsun. Zor bir dönemden geçiyor fakat bunu yalnız olduğun için daha da zor atlatıyorsun. Herkesin kendi derdine düştüğü bu dönemlerde suçu kendinde aramamalısın. İnsanların senden uzaklaşmasının nedeni, senin yaptığın bir hata değil. Boş yere kendini üzme lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin o eski sevgilin ile karşılaşabilirsin. Aslında onunla karşılaşmak sana hiç iyi gelmeyecek diyebilirim. Fakat, yapacak bir şey de yok. Elinde olmayan sebeplerden ötürü kendini üzmemelisin. Bununla beraber, sağlık açısından da kendine dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Bol su tüketmen gerektiğini hatırlatarak bugünlük sana veda ediyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Uzun zamandır dilediğin, aklında olan bir durum var ve bugün bu durum için bir adım atacaksın. Seni ileriye götürecek bu olay için elinden geldiğince dikkatli olmalısın. Dikkatli olursan bu konuda son derece başarılı olacaksın. Bununla birlikte, arkadaş çevrende ufak bir kopukluk var ama bu senden kaynaklı bir neden değil. Çevrendeki insanlar artık farklı bakış açılarına sahip olmaya başlıyor ve hayatlarını da buna göre şekillendiriyorlar. Bu tarz durumların yaşanması çok normal. Kendini üzmemelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün resmen şanslı günündesin! Bu nedenle de yapmak istediğin şeyler hep yolunda gidecek. Bir süredir ertelediğin ve doğru zamanı beklediğin bir konuşmayı da bugün yapabilirsin. Bakalım neler yaşanacak? İyi düşünelim, iyi olsun. Bununla birlikte, tüm çevrenden kendini soyutlamaya başlamışsın. Sanki olduğun ortama yabancı biri gibi hissediyorsun. Bir şeyleri sorgulayacağın ve radikal kararlar alacağın bir gün olacak diyebilirim. Güzel günler pek yakın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

İsminde 'E' harfinde olan bir yakının senden yardım isteyebilir. Bu kişi şu sıralar çok zor durumda. Hem maddi hem manevi anlamda. Sen de elinden geleni yapacaksın. Ayrıca, aşk anlamında da bu aralar birine karşı bir şeyler hissediyorsun ancak o kişiden hala bir adım bekliyorsun. Bana kalırsa, ondan adım beklemeden ilk adımı sen atmalısın. Güzel duygularının peşinden gitmekten korkma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kalabalık bir ortamda birinin bakışlarını yakalayacaksın ve o elektriği ikiniz de hissedeceksiniz. Kalbin ile mantığın arasında gidip geleceksin. Ama bunca zamandır mantık çerçevesinde ilerlediğin için bu sefer kalbinin sesini dinlemeni tavsiye ederim. Biraz da bu şekilde yaşamalısın :) İnanıyorum ki, güzel şeyler olacak. Biraz rahatlamak, kendini akışa bırakmak senin de hakkın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün yüklerini üzerinden atacak ve rahatlayacaksın. Bol bol dinlenecek ve ardından tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Aklında gerçekleştirmek istediğin birkaç plan var. Merak etme, önümüzdeki süreçleri planların tıkır tıkır işleyecek. Şu anda kafana taktığın problemler de kısa süre içinde çözüme kavuşacak. Her şeyin çok iyi olduğunu göreceksin. Fakat bu süreçte kendi sağlığını ihmal etme derim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

2 gün içerisinde eline bir miktar para geçecek diyebilirim. Evet, 3 değil, 2! Bu parayı dikkatli bir şekilde idare etmen gerekiyor. Yoksa yine elin boşta kalacak ve zor günler yaşayacaksın. Bununla birlikte, bugünlerde beklemediğin bir yerden davet alabilirsin. Biraz stresli hissetsen de bu davete katılmalısın. Önünde yepyeni fırsatlar olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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