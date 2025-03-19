İlişkinde En Çok hangi Duyguyu Yaşıyorsun?
İlişkinde En Çok hangi Duyguyu Yaşıyorsun?
lişkiler karmaşık ve büyüleyici bir deneyimdir. Herkes bir ilişkide farklı duygulara odaklanır. Peki senin ilişkinde baskın olan duygu ne? Sevgi, güven, heyecan, yoksa huzur mu?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birlikte zaman geçirmeyi en çok ne zaman istersin?
4. Tartışmalarınız nasıl sonlanır?
5. Duygularını açıkça söyleyebiliyor musun?
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6. Partnerinle dışarı çıktığınızda genelde hangi aktiviteyi tercih edersin?
7. Partnerinle ilgili seni en çok ne mutlu eder?
8. İlişkinizde genelde sen mi liderlik yaparsın, partnerin mi?
9. Bir ilişkiyi senin için en özel kılan şey nedir?
10. Partnerinle olan ilişkini tanımlayan bir kelime seç!
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Sen en çok huzur ve güven yaşıyorsun!
Sen en çok uyum ve empati yaşıyorsun!
Sen en çok heyecan ve tutku yaşıyorsun!
Sen en çok heyecan ve adrenalini yaşıyorsun!
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