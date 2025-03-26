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Yanında Biri Varken Sözleri Bilmiyormuş Gibi Yapıp, Tek Başına Konser Verdiğin Şarkılar

etiket Yanında Biri Varken Sözleri Bilmiyormuş Gibi Yapıp, Tek Başına Konser Verdiğin Şarkılar

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 22:43

Hepimiz oradaydık. Bir mekânda, bir arkadaş ortamında ya da toplu taşımada... O şarkı çalmaya başladı, ama sen cool duruşunu bozmayarak sözleri bilmiyormuş gibi yaptın. Ama sonra? Tek başına kaldığında içindeki star ortaya çıktı! İşte topluluk içinde sessizce dinleyip yalnızken sahne seninmiş gibi haykırdığın şarkılar! 🎤

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1. LVBEL C5 - Gaz Pedal

2. Bahar Candan - Dondurma Gibisin

3. Kerimcan Durmaz - Peşimde

4. Ece Ronay - Karpuz

5. Cankan - Yaranamadım

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6. İsmail YK - Şekerim

7. Mahsun Kırmızıgül - Dinle

8. Yeliz Yeşilmen - Fıstık Çıkı Çıkı

9. Musa - Çek Git Bebeğim

10. Barbaros Hayrettin - Ben Sizin Babanızım

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sabrina
sabrina
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