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Masaya Vuran Eller, Kalemle Atılan Ritmler… Davulcu Ruhlara Özel Playlist

etiket Masaya Vuran Eller, Kalemle Atılan Ritmler… Davulcu Ruhlara Özel Playlist

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 22:44

Davulcu olmak bir meslekten öte bir ruh hali! Her masayı trampet, her kalemi baget sananlar, yürürken bile tempo tutanlar burada mı? O zaman sıkı durun, çünkü bu playlist tam size göre! İşte davulcuların kulaklarının pasını silip ritim aşkını körükleyecek 13 parçalık efsane liste! 🎶

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1. Led Zeppelin - Moby Dick

2. Rush – YYZ

3. The Who - Won't Get Fooled Again

4. Metallica - One

5. Tool – Schism

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6. Dream Theater – Dance of Eternity

7. Toto – Rosanna

8. Red Hot Chili Peppers – Can’t Stop

9. Deep Purple – Fireball

10. Slayer – Raining Blood

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11. The Police – Message in a Bottle

12. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

13. James Brown – Funky Drummer

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sabrina
sabrina
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