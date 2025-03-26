Masaya Vuran Eller, Kalemle Atılan Ritmler… Davulcu Ruhlara Özel Playlist
Masaya Vuran Eller, Kalemle Atılan Ritmler… Davulcu Ruhlara Özel Playlist
Davulcu olmak bir meslekten öte bir ruh hali! Her masayı trampet, her kalemi baget sananlar, yürürken bile tempo tutanlar burada mı? O zaman sıkı durun, çünkü bu playlist tam size göre! İşte davulcuların kulaklarının pasını silip ritim aşkını körükleyecek 13 parçalık efsane liste! 🎶
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1. Led Zeppelin - Moby Dick
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2. Rush – YYZ
3. The Who - Won't Get Fooled Again
4. Metallica - One
5. Tool – Schism
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6. Dream Theater – Dance of Eternity
7. Toto – Rosanna
8. Red Hot Chili Peppers – Can’t Stop
9. Deep Purple – Fireball
10. Slayer – Raining Blood
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11. The Police – Message in a Bottle
12. Nirvana – Smells Like Teen Spirit
13. James Brown – Funky Drummer
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