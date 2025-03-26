Masaya Vuran Eller, Kalemle Atılan Ritmler… Davulcu Ruhlara Özel Playlist

Davulcu olmak bir meslekten öte bir ruh hali! Her masayı trampet, her kalemi baget sananlar, yürürken bile tempo tutanlar burada mı? O zaman sıkı durun, çünkü bu playlist tam size göre! İşte davulcuların kulaklarının pasını silip ritim aşkını körükleyecek 13 parçalık efsane liste! 🎶