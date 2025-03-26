ABD'de Yaşayan Bir Doktora Öğrencisi ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı Tarafından Gözaltına Alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, göçmen politikalarında radikal değişikliklere imza attı. Trump'ın başkanlığı, özellikle ABD'de yaşayan göçmenler için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Başkanlık seçimlerinin ardından düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalara hız verildi ve binlerce kişi sınır dışı edildi.
ABD'de yaşayan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk isimli bir Türk iftara gittiği sırada sokakta ICE ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), "büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası" kapsamında kaç kişiyi sınır dışı ettiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Okulda, işte ya da sokakta ICE ekipleri tarafından her an yakalanma riski olan göçmenler birbirlerini uyarmaya başlamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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