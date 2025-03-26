ABD'de Yaşayan Bir Doktora Öğrencisi ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı Tarafından Gözaltına Alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, göçmen politikalarında radikal değişikliklere imza attı. Trump'ın başkanlığı, özellikle ABD'de yaşayan göçmenler için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Başkanlık seçimlerinin ardından düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalara hız verildi ve binlerce kişi sınır dışı edildi.

ABD'de yaşayan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk isimli bir Türk iftara gittiği sırada sokakta ICE ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.