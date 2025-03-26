Yeni Bir İlilşki Yaşamaya Hazır Hissetmeni Sağlayacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Yeni Bir İlilşki Yaşamaya Hazır Hissetmeni Sağlayacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Yeni bir ilişkiye adım atmaya hazır mısın? Eğer değil gibisen seni cesaretlendirecek bir şey var elimizde! Şimdi, kalbinin ritmini uyandıracak ve seni o özel duygulara taşıyacak şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Hadi bakalım👇👇
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1. Yeni bir ilişki yaşama fikri nasıl geliyor?
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2. Geçmişteki ilişkilerin sana neyi öğretti?
3. Sence bir ilişki bittikten ne kadar sonra yenisine başlanabilir?
4. Senin unutamadığın bir aşkın var mı?
5. Ha bu arada sormazsak olmaz: Son ilişkin neden sona ermişti?
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6. Ne kadar romantik birisin (1 en düşük, 5 en yüksek)
7. Son olarak, yeni bir insanla tanışma fikri seni heyecanlandırıyor mu?
8.
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