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70'lerin Ünlü Rock Yıldızının Biyografi Filminde Selena Gomez'in Başrol Olacağı İddia Edildi

70'lerin Ünlü Rock Yıldızının Biyografi Filminde Selena Gomez'in Başrol Olacağı İddia Edildi

Selena Gomez
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 17:08

En çok Disney filmleri ve dizilerinden tanınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Altın Küre Ödüllerindeki olaylardan sonra bu sefer yeni bir başrol dedikodusuyla gündemde. Detaylar aşağıda 👇👇👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Hepimizin bildiği gibi hem markası Rare Beauty ile iş insanlığını ortaya koyan hem de özgün sesi ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Selena'nın bu sefer yeni bir biyografi filminde başrol oynayacağı söyleniyor.

Hepimizin bildiği gibi hem markası Rare Beauty ile iş insanlığını ortaya koyan hem de özgün sesi ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Selena'nın bu sefer yeni bir biyografi filminde başrol oynayacağı söyleniyor.

En son 31 Ağustos 2021'de ilk bölümü yayınlanan, şimdilik 3 sezonluk gizem-komedi dizisi "Only Murders in the Building" de başrol oynayan Selena, oyunculuk performansından hiçbir şey kaybetmemiş.

En son 31 Ağustos 2021'de ilk bölümü yayınlanan, şimdilik 3 sezonluk gizem-komedi dizisi "Only Murders in the Building" de başrol oynayan Selena, oyunculuk performansından hiçbir şey kaybetmemiş.

Dizideki 'Mabel' rolüyle 2024 Altın Küre'de 'Müzikal/Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Performansı' dalında aday gösterildi. Peki bu söz edilen yeni biyografi filminde nasıl bir rolü olacak?

İsimsiz olan bu yeni projede, 60 ve 70'lerin ünlü folk-rock şarkıcısı Linda Maria Rondstaldt'ın biyografisi yer alacak. Belli ki birçok başarılı işte ve projede yer alan Selena, bu sefer bir folk-rock öncüsünü canlandıracak.

İsimsiz olan bu yeni projede, 60 ve 70'lerin ünlü folk-rock şarkıcısı Linda Maria Rondstaldt'ın biyografisi yer alacak. Belli ki birçok başarılı işte ve projede yer alan Selena, bu sefer bir folk-rock öncüsünü canlandıracak.

Variety'nin haberine göre, 77 yaşındaki 'Blue Bayou' şarkıcısının menajeri John Boylan ve 2019 yapımı Linda Ronstadt: The Sound of My Voice belgeselinin yapımcısı James Keach'in yapımcı olarak yer alacağı bu projenin şimdilik ön yapım aşamasında olduğu söyleniyor.

Latin sanatçı Rondstadt 1960'ların ortalarında folk-rock ve country-rock sahnesinin bir parçası olarak öne çıktı. En çok "Heart Like a Wheel" ve "Simple Dreams" albümleri ile tanındı ve ilk albümü ile Grammy, Yılın Albümü adayı gösterildi.

Latin sanatçı Rondstadt 1960'ların ortalarında folk-rock ve country-rock sahnesinin bir parçası olarak öne çıktı. En çok "Heart Like a Wheel" ve "Simple Dreams" albümleri ile tanındı ve ilk albümü ile Grammy, Yılın Albümü adayı gösterildi.

Rondstadt, 2011 yılında müzikten emekli olduğunu açıklamadan önce kariyeri boyunca 11 Grammy ödülü kazandı. Daha sonra, başlangıçta Parkinson hastalığı olarak yanlış teşhis edilen Supranükleer Palsi nedeniyle artık şarkı söyleyemediğini açıkladı.

Selena Gomez en çok "Waverly Büyücüleri" adlı dizide oynadığı "Alex Russo" rolü ile Linda Rondtstald'a olan benzerliği dikkat çekti.

Selena Gomez en çok "Waverly Büyücüleri" adlı dizide oynadığı "Alex Russo" rolü ile Linda Rondtstald'a olan benzerliği dikkat çekti.

Geçtiğimiz salı günü 9 Ocak'ta Instagram hikayesinde Ronstadt'ın 2013 tarihli anı kitabı Simple Dreams'i okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması giderek başrol olabileceği heyecanını bizlere yaşatıyor. TMZ'nin haberine göre de Ronstadt'ın Selena'ya kendi onay damgasını vurduğu söyleniyor.

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Görünüşe göre Selena'nın hayranları da bu benzerliği onaylıyor...

Bir diğer hayranı da Selena'nın bu rolü manifest ettiğini tweetlemiş, hatta geçmişte Ryan Seacrest ile olan bir podcastinden alıntısını göstermiş. Selena almış, kabul etmiş ve öyle de olmuş 777

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