70'lerin Ünlü Rock Yıldızının Biyografi Filminde Selena Gomez'in Başrol Olacağı İddia Edildi
70'lerin Ünlü Rock Yıldızının Biyografi Filminde Selena Gomez'in Başrol Olacağı İddia Edildi
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
En çok Disney filmleri ve dizilerinden tanınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Altın Küre Ödüllerindeki olaylardan sonra bu sefer yeni bir başrol dedikodusuyla gündemde. Detaylar aşağıda 👇👇👇
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Hepimizin bildiği gibi hem markası Rare Beauty ile iş insanlığını ortaya koyan hem de özgün sesi ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Selena'nın bu sefer yeni bir biyografi filminde başrol oynayacağı söyleniyor.
En son 31 Ağustos 2021'de ilk bölümü yayınlanan, şimdilik 3 sezonluk gizem-komedi dizisi "Only Murders in the Building" de başrol oynayan Selena, oyunculuk performansından hiçbir şey kaybetmemiş.
İsimsiz olan bu yeni projede, 60 ve 70'lerin ünlü folk-rock şarkıcısı Linda Maria Rondstaldt'ın biyografisi yer alacak. Belli ki birçok başarılı işte ve projede yer alan Selena, bu sefer bir folk-rock öncüsünü canlandıracak.
Latin sanatçı Rondstadt 1960'ların ortalarında folk-rock ve country-rock sahnesinin bir parçası olarak öne çıktı. En çok "Heart Like a Wheel" ve "Simple Dreams" albümleri ile tanındı ve ilk albümü ile Grammy, Yılın Albümü adayı gösterildi.
Selena Gomez en çok "Waverly Büyücüleri" adlı dizide oynadığı "Alex Russo" rolü ile Linda Rondtstald'a olan benzerliği dikkat çekti.
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