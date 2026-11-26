Hileye en çok et ürünleri, süt ürünleri, bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalarda rastladıklarını kaydeden Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı’ndaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, laboratuvar sonuçlarının idari yaptırımlar açısından en güçlü hukuki dayanak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından numune kabul ettiklerini belirten Varlık; Polonya, Kuzey İrlanda, İtalya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerden de özel istek kapsamında analiz talepleri aldıklarını söyledi.

Hileli gıda nasıl tespit ediliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretim ve satış noktalarından aldığı numuneleri Türkiye genelindeki 41 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde mercek altına alıyor. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda insan sağlığına uygun olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan toplatılırken, ilgili işletmelere de mevzuat kapsamında ağır idari yaptırımlar uygulanıyor. Uygunsuzluğu kesinleşen firmalar, ürün adları, markaları, parti ve seri numaralarıyla birlikte Bakanlığın internet sitesindeki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi' üzerinden tek tek ifşa ediliyor.