En Çok Hile Yapılan Gıdalar Belli Oldu: Taklit ve Tağşiş Listesinde İlk Sıradalar
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği denetimlerinde yapılan milyonlarca analiz, sofralardaki taklit ve tağşiş gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye genelindeki 41 laboratuvarda yürütülen incelemelerde hileye en çok et ve süt ürünleri, bal, baharat, zeytinyağı ile bazı takviye edici gıdalarda rastlandığı bildirildi.
En çok hile yapılan gıdalar belli oldu.
Bu yıl 25 bin numunede yaklaşık 2 milyon analiz yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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