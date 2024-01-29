Son Zamanların En Ünlü Çiftlerinden Biri Olan Taylor Swift ve Travis Kelce İkilisinin Birbirinden Aşık Pozları
Son Zamanların En Ünlü Çiftlerinden Biri Olan Taylor Swift ve Travis Kelce İkilisinin Birbirinden Aşık Pozları
Son zamanlarda başarılarıyla oldukça sık konuşulan Taylor Swift, şu sıralar yeni sevgilisi ile olan aşk dolu görüntüleriyle gündeme geliyor. Şarkıcının Amerikan futbolcusu sevgilisinin galibiyetini kutladığı anlar içeriğimizde👇
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Şöhret basamaklarını küçük yaşlardan itibaren hızlı adımlarla çıkmış ve günümüzde en çok bilinen isimlerden biri olmuş Taylor Swift'i çoğumuz tanıyoruz.
Pop şarkıcının geçtiğimiz aylarda İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile ilişkisinin sonlanmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.
Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile birlikte olan Taylor Swift sık sık sevgilisini maçlarda ziyaret ediyor, hatta özel jetini kullanmaktan da çekinmiyor.
Birbirlerine çok düşkün oldukları bilinen ve her şartta destek olan çift de Taylor Swift hayranları tarafından oldukça sevildi.
Kelce'nin her maçına katılıp tribünden ona destek veren şarkıcı sevgilisinin galibiyetini bu pozlarla kutladı.
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Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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