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Yıldönümü Yemeğinde Boşanmak İsteyen Survivor Sahra Işık'ın Eşi İdris Aybirdi'den Yeni Açıklama

Yıldönümü Yemeğinde Boşanmak İsteyen Survivor Sahra Işık'ın Eşi İdris Aybirdi'den Yeni Açıklama

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 23:49

Survivor 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık. All Star'da performansıyla dikkat çeken Sahra Işık'ın elbette özel hayatı da merak konusu. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşi Survivor'da ter dökerken, Sabah'ın haberine göre İdris Aybirdi konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

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2015 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan Sahra Işık, bu yıl yeniden All Star kadrosunda yerini alarak ekranlarımıza geldi.

2015 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan Sahra Işık, bu yıl yeniden All Star kadrosunda yerini alarak ekranlarımıza geldi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve Survivor'dan sonra tanınan bir isim haline gelen Sahra Işık'ın değişimi magazinde konuşulan konulardan bir tanesi haline gelmişti hatırlarsanız.

Bu sezon da Nagihan Karadere ile olan kavgasıyla gündeme gelen Sahra Işık, programın reyting yükselten isimleri arasında.

Bu sezon da Nagihan Karadere ile olan kavgasıyla gündeme gelen Sahra Işık, programın reyting yükselten isimleri arasında.

Nagihan Karadere ile yaşadığı özel hayat konulu tartışmanın şiddetinin arttığı söylendi. Acun Medya yaşananları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Bu durum da seyirciyi epey meraklandırdı. Acun Ilıcalı tartışmanın ardından Nagihan Karadere'ye iki ödülden men cezası verdi. Sahra Işık'ın diskalifiye edilip edilmediği konusu ise merak ediliyor.

Diğer bir yandan Sahra Işık'ın özel hayatı da merak edilen konular arasında.

Diğer bir yandan Sahra Işık'ın özel hayatı da merak edilen konular arasında.

Bilmeyenler için Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu.

2022 yılında gündeme gelen haberlerde ise Sahra Işık'ın, evlilik yıldönümleri için çıktıkları yemekte eşi İdris Aybirdi'ye boşanma davası açtığını söylediği öğrenilmişti.

2022 yılında gündeme gelen haberlerde ise Sahra Işık'ın, evlilik yıldönümleri için çıktıkları yemekte eşi İdris Aybirdi'ye boşanma davası açtığını söylediği öğrenilmişti.

Özellikle evlilik yıldönümü yemeğinde bu durumu söylediği iddia edilen Sahra Işık'ın hamlesi magazine bomba gibi düşmüş herkesi şaşkına çevirmişti. İkilinin o dönem birbirlerini sosyal medyadan takip etmemeleri de iddiaları güçlendirmişti.

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşmak isteyen çiftin destek almak adına evlilik terapistine başvurdukları söylenmişti.

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşmak isteyen çiftin destek almak adına evlilik terapistine başvurdukları söylenmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz gün Levent'te görüntülenen İdris Aybirdi, muhabirlerin sorularını yanıtlarken evliliklerine dair yeni bir gelişmeyi açıkladı.

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Aybirdi, Survivor için Dominik'te olan eşi Sahra Işık ile karşılıklı anlaşarak boşanma davasını geri çektiklerini anlattı.

Aybirdi, Survivor için Dominik'te olan eşi Sahra Işık ile karşılıklı anlaşarak boşanma davasını geri çektiklerini anlattı.

'Davayı tamamen geri çektik. Karşılıklı feragat ettik. Şu an ilişkimizde bir problem yok.'

Aybirdi, evliliklerinde bir problem olmadığını ve Survivor konusunda eşi Sahra Işık'ı desteklediğini de dile getirdi.

Aybirdi, evliliklerinde bir problem olmadığını ve Survivor konusunda eşi Sahra Işık'ı desteklediğini de dile getirdi.

'Sorunlarımızı çözdük. Sahra Survivor'a gitmeden önce bir veda gecesi yapmıştık. Yarışmada da başarılı gidiyor. Kendisini destekliyorum.'

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