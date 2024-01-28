Yıldönümü Yemeğinde Boşanmak İsteyen Survivor Sahra Işık'ın Eşi İdris Aybirdi'den Yeni Açıklama

Survivor 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık. All Star'da performansıyla dikkat çeken Sahra Işık'ın elbette özel hayatı da merak konusu. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşi Survivor'da ter dökerken, Sabah'ın haberine göre İdris Aybirdi konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.