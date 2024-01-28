Yıldönümü Yemeğinde Boşanmak İsteyen Survivor Sahra Işık'ın Eşi İdris Aybirdi'den Yeni Açıklama
Yıldönümü Yemeğinde Boşanmak İsteyen Survivor Sahra Işık'ın Eşi İdris Aybirdi'den Yeni Açıklama
Survivor 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık. All Star'da performansıyla dikkat çeken Sahra Işık'ın elbette özel hayatı da merak konusu. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşi Survivor'da ter dökerken, Sabah'ın haberine göre İdris Aybirdi konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
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2015 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan Sahra Işık, bu yıl yeniden All Star kadrosunda yerini alarak ekranlarımıza geldi.
Bu sezon da Nagihan Karadere ile olan kavgasıyla gündeme gelen Sahra Işık, programın reyting yükselten isimleri arasında.
Diğer bir yandan Sahra Işık'ın özel hayatı da merak edilen konular arasında.
2022 yılında gündeme gelen haberlerde ise Sahra Işık'ın, evlilik yıldönümleri için çıktıkları yemekte eşi İdris Aybirdi'ye boşanma davası açtığını söylediği öğrenilmişti.
Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşmak isteyen çiftin destek almak adına evlilik terapistine başvurdukları söylenmişti.
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Aybirdi, Survivor için Dominik'te olan eşi Sahra Işık ile karşılıklı anlaşarak boşanma davasını geri çektiklerini anlattı.
Aybirdi, evliliklerinde bir problem olmadığını ve Survivor konusunda eşi Sahra Işık'ı desteklediğini de dile getirdi.
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