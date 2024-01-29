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Britney Spears Hayranlarının Justin Timberlake'in "Selfish" Şarkısı Misillemesi Sonrası Kendisinden Özür Geldi

Britney Spears Hayranlarının Justin Timberlake'in "Selfish" Şarkısı Misillemesi Sonrası Kendisinden Özür Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 13:24

Geçtiğimiz günlerde Justin Timberlake'in yeni şarkısı 'Selfish'in çıkmasıyla Britney Spears hayranları intikam niyetine şarkıcının 2011 senesinde çıkarttığı aynı ismi taşıyan şarkısını tekrar listelerin başına taşımıştı. Britney Spears'ın bu duruma tepkisi gecikmedi. Detaylar içeriğimizde👇

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Tüm yılların en hit pop şarkılarının altına imzasını atmış ve şöhret hayatında yaşadıklarıyla hepimizi derinden etkilemiş Britney Spears'ı tanımayan yoktur.

Tüm yılların en hit pop şarkılarının altına imzasını atmış ve şöhret hayatında yaşadıklarıyla hepimizi derinden etkilemiş Britney Spears'ı tanımayan yoktur.

Kendisi şarkıcılığa ilk adım attığı dönemlerde ilişki yaşadığı Justin Timberlake ile de çok konuşulmuş, bu kariyerini etkileyen durumlardan birinde dönüşmüştü.

Kendisi şarkıcılığa ilk adım attığı dönemlerde ilişki yaşadığı Justin Timberlake ile de çok konuşulmuş, bu kariyerini etkileyen durumlardan birinde dönüşmüştü.

Justin Timberlake'in son çıkarttığı şarkısı Britney Spears'ın 2011 senesinde çıkarttığı şarkıyla aynı olunca, Spears hayranları misilleme olsun diye şarkıcını 13 yıl önce çıkarttığı parçasını listlerin başına taşımıştı.

Justin Timberlake'in son çıkarttığı şarkısı Britney Spears'ın 2011 senesinde çıkarttığı şarkıyla aynı olunca, Spears hayranları misilleme olsun diye şarkıcını 13 yıl önce çıkarttığı parçasını listlerin başına taşımıştı.

Detaylar için:

Pop yıldızının çıkarttığı "İçimdeki Kadın" isimli kitaptan da bildiğimiz gibi kendisi Timberlake hakkında "kötü muameleye" maruz kaldığını söylemişti.

Pop yıldızının çıkarttığı "İçimdeki Kadın" isimli kitaptan da bildiğimiz gibi kendisi Timberlake hakkında "kötü muameleye" maruz kaldığını söylemişti.

Fakat ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda özür dileyerek Timberlake'in yeni şarkısını çok sevdiğini söyledi.

Fakat ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda özür dileyerek Timberlake'in yeni şarkısını çok sevdiğini söyledi.
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"Kitabımda yazdığım bazı şeyler için özür dilemek istiyorum. Eğer gerçekten değer verdiğim insanları kırdıysam çok özür dilerim... Ayrıca Justin Timberlake'in yeni Selfish'e aşık olduğumu söylemek istiyorum, çok güzel" diye ekledi.

"Kitabımda yazdığım bazı şeyler için özür dilemek istiyorum. Eğer gerçekten değer verdiğim insanları kırdıysam çok özür dilerim... Ayrıca Justin Timberlake'in yeni Selfish'e aşık olduğumu söylemek istiyorum, çok güzel" diye ekledi.

Hayranlarının misilleme olarak yıllar sonra yaptığı bu hareketin ardından şarkıcının özür dilemesi herkesi şaşırttı.

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