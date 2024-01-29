Murat Dalkılıç Kendi Mekanında Arkadaşlarına Ödettiği 710 Bin TL Hesapla "Yok Artık" Dedirtti
Murat Dalkılıç Kendi Mekanında Arkadaşlarına Ödettiği 710 Bin TL Hesapla "Yok Artık" Dedirtti
Magazinde özel hayatıyla ilgili haberleri görmeye alışık olduğumuz ünlülerden bir tanesi de Murat Dalkılıç. Başarılı kariyeri ve dillerde gezen şarkılarıyla sevilen bir isim olan Dalkılıç, ticarete de atılmaya karar vermiş. Sabah'tan Gökhan Duman'ın haberine göre mekan açılışına arkadaşlarını davet eden Murat Dalkılıç, ödettiği hesapla dostlarını kırmış!
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Kasaba şarkısıyla yaptığı çıkışın ardından söylediği her parçayla dillere pelesenk hale gelen Murat Dalkılıç,
Kariyeri bir yana dursun, Dalkılıç'ı özel hayatıyla da magazinde sık sık görür olduk.
Kariyeri ve özel hayatı bir kenara dursun, Murat Dalkılıç son olarak ticarete atılma kararı almış.
Canlı müzik performanslarının sergilendiği mekanda bazı akşamlar da Murat Dalkılıç kendi sahne alıyormuş.
Tabii bu isimler arasında Murat Dalkılıç'ın dostları da var. Açılış gecesine katılan dostları ödedikleri hesapların ardından mekandan Murat Dalkılıç'a dargın ayrılmış!
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Dostları mekandan dargın ayrılsa da, müşterilerin hesaplara itiraz ettiği ve oldukça sinirlendikleri söyleniyor.
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Deveyi diken insanı s*ken 😂😂😂
Yıllar önce Beyaz Show'da Murat Dalkılıç'ın pintiliği işlenmişti demek ki iş boyut değiştirmiş 😂😂😂
Bence bir çok mekanın genel prensibi "zengin mekanı olmak için fiyatları şişirelim" olmuş. Tama güzel bir sanatçı çıkartmışsın, yedirdiğin içirdiğin de güzel... Devamını Gör