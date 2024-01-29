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Murat Dalkılıç Kendi Mekanında Arkadaşlarına Ödettiği 710 Bin TL Hesapla "Yok Artık" Dedirtti

Murat Dalkılıç Kendi Mekanında Arkadaşlarına Ödettiği 710 Bin TL Hesapla "Yok Artık" Dedirtti

Murat Dalkılıç
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 10:08

Magazinde özel hayatıyla ilgili haberleri görmeye alışık olduğumuz ünlülerden bir tanesi de Murat Dalkılıç. Başarılı kariyeri ve dillerde gezen şarkılarıyla sevilen bir isim olan Dalkılıç, ticarete de atılmaya karar vermiş. Sabah'tan Gökhan Duman'ın haberine göre mekan açılışına arkadaşlarını davet eden Murat Dalkılıç, ödettiği hesapla dostlarını kırmış!

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Kasaba şarkısıyla yaptığı çıkışın ardından söylediği her parçayla dillere pelesenk hale gelen Murat Dalkılıç,

Kasaba şarkısıyla yaptığı çıkışın ardından söylediği her parçayla dillere pelesenk hale gelen Murat Dalkılıç,

Yıllardır müzik kariyerindeki başarısıyla konuşulmaya devam eden Murat Dalkılıç, konserleriyle de hayranlarına büyük müzik bir ziyafeti sunuyor.

Kariyeri bir yana dursun, Dalkılıç'ı özel hayatıyla da magazinde sık sık görür olduk.

Kariyeri bir yana dursun, Dalkılıç'ı özel hayatıyla da magazinde sık sık görür olduk.

Sosyal medyada sevgilisi Eda San'la birlikte pek çok paylaşım yapan Murat Dalkılıç'ın ciddi düşündüğüne yönelik duyumlar almıştık.

Kariyeri ve özel hayatı bir kenara dursun, Murat Dalkılıç son olarak ticarete atılma kararı almış.

Kariyeri ve özel hayatı bir kenara dursun, Murat Dalkılıç son olarak ticarete atılma kararı almış.

Sabah'tan Gökhan Duman'ın haberine göre ünlü şarkıcı İstanbul Suadiye'de bir gece kulübü mekanı açmış. Dostlarını da açılışa davet etmiş.

Canlı müzik performanslarının sergilendiği mekanda bazı akşamlar da Murat Dalkılıç kendi sahne alıyormuş.

Canlı müzik performanslarının sergilendiği mekanda bazı akşamlar da Murat Dalkılıç kendi sahne alıyormuş.

Fakat mekanın hesapları cep yakıyormuş. Eğlenmek için gidenler gelen hesabı görünce bir hayli şikayetçi olmuş.

Tabii bu isimler arasında Murat Dalkılıç'ın dostları da var. Açılış gecesine katılan dostları ödedikleri hesapların ardından mekandan Murat Dalkılıç'a dargın ayrılmış!

Tabii bu isimler arasında Murat Dalkılıç'ın dostları da var. Açılış gecesine katılan dostları ödedikleri hesapların ardından mekandan Murat Dalkılıç'a dargın ayrılmış!

Şarkıcıyı kırmayıp onu bu günde yalnız bırakmayan dostları ödedikleri hesaplarla dargın ayrılmış. 11 kişilik bir grup 710 bin TL, 4 kişilik başka bir grup ise 140 bin TL hesap ödemiş.

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Dostları mekandan dargın ayrılsa da, müşterilerin hesaplara itiraz ettiği ve oldukça sinirlendikleri söyleniyor.

Dostları mekandan dargın ayrılsa da, müşterilerin hesaplara itiraz ettiği ve oldukça sinirlendikleri söyleniyor.

Hesaplar normale göre fazla uçuk kaçmış denilene göre!

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JİGOLO

Deveyi diken insanı s*ken 😂😂😂

Bulgurella

Yıllar önce Beyaz Show'da Murat Dalkılıç'ın pintiliği işlenmişti demek ki iş boyut değiştirmiş 😂😂😂

Söyledim gitti

Bence bir çok mekanın genel prensibi "zengin mekanı olmak için fiyatları şişirelim" olmuş. Tama güzel bir sanatçı çıkartmışsın, yedirdiğin içirdiğin de güzel... Devamını Gör