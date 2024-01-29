Murat Dalkılıç Kendi Mekanında Arkadaşlarına Ödettiği 710 Bin TL Hesapla "Yok Artık" Dedirtti

Magazinde özel hayatıyla ilgili haberleri görmeye alışık olduğumuz ünlülerden bir tanesi de Murat Dalkılıç. Başarılı kariyeri ve dillerde gezen şarkılarıyla sevilen bir isim olan Dalkılıç, ticarete de atılmaya karar vermiş. Sabah'tan Gökhan Duman'ın haberine göre mekan açılışına arkadaşlarını davet eden Murat Dalkılıç, ödettiği hesapla dostlarını kırmış!