Britney Spears Hayranları Justin Timberlake'i Delirtti! 2011'de Çıkarttığı Şarkıyı Yeniden Zirveye Taşıdılar

Dünyaca bilinen pop yıldızı Britney Spears yıllar sonra 2013 yılında çıkarttığı 'Selfish' isimli şarkısıyla tekrardan listelere girdi. Hem de en eski ve olaylı ilişikilerinden biri olan Justin Timberlake yüzünden! Detaylar içeriğimizde👇