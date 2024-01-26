Britney Spears Hayranları Justin Timberlake'i Delirtti! 2011'de Çıkarttığı Şarkıyı Yeniden Zirveye Taşıdılar
Britney Spears Hayranları Justin Timberlake'i Delirtti! 2011'de Çıkarttığı Şarkıyı Yeniden Zirveye Taşıdılar
Dünyaca bilinen pop yıldızı Britney Spears yıllar sonra 2013 yılında çıkarttığı 'Selfish' isimli şarkısıyla tekrardan listelere girdi. Hem de en eski ve olaylı ilişikilerinden biri olan Justin Timberlake yüzünden! Detaylar içeriğimizde👇
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Dünyaca bilinen ve dinlenen şarkıcılardan olan Britney Spears 2000'lerin başlarından beri herkesin çalma listesinde olan favori şanatçılardan biri.
Disney Chanel'da yayınlanan "The Mickey Mouse Club" isimli programla kariyerine 11 yaşında başlamış pop yıldızı programda geleceğin ünlü isimleriyle tanışmıştı.
Christina Aguilera, Ryan Gosling gibi günümüzün en ünlü isimlerinin bulunduğu şovdaki bir diğer isim ise şarkıcı Justin Timberlake'di!
Kariyerinin başlarında tanışan ikili bir süre sonra ilişiklerini gözler önünde yaşamaya başlamış ve şöhret dünyasına yeni atılan ikili ilgi odağı olmayı başarmıştı.
Olay yaratan ilişkisiyle daha da konuşulmaya başlanan Britney bir süre sonra Justin Timberlake onu aldatmasına rağmen iftiralar atılarak ihanet eden taraf olarak anılmaya başlanmıştı.
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Doğru olmamasına rağmen Justin'in haberleri doğrulaması Britney'i kötüleyerek daha da ünlenmesine ve ikilinin ayrılmasına neden olmuştu.
Çocukluklarından ergenliklerine kariyerlerinin en önemli anlarını birlikte geçirmiş ikili günümüzde bile andığımız bir çift oluyor!
Justin Timberlake yeni bir dünya turnesini duyururken, Britney Spears hayranları eski erkek arkadaşını delirtmek için "Selfish" şarkısını listelerin zirvesine taşıdı.
42 yaşındaki Timberlake, geri dönüş şarkısı "Selfish"i bu hafta başında yayınladı ve hayranlarına "The Forget Tomorrow World Tour” isimli dünya turnesini duyurdu.
Ancak Spears'ın da aynı adı taşıyan bir şarkısı var ve ilk olarak şarkıcının 2011 tarihli "Femme Fatale” albümününde yayınlanmıştı. Şarkı bugün Britney hayranları tarafından ABD iTunes listesinde ilk 40'a girerek 2. sıraya yerleşti.
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