Avatar Atakan'ın Evrim Keklik'le Arasında Geçen Rüya Muhabbetinin Çaya Bağlanması Kahkaha Attırdı
Avatar Atakan'ın Evrim Keklik'le Arasında Geçen Rüya Muhabbetinin Çaya Bağlanması Kahkaha Attırdı
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Survivor'ın en dikkat çeken ve akıllara kazınan isimlerinden bir tanesi Çağan Atakan Arslan'dı tabii ki.
Daha sonrasında oyunculuğa yönelen Atakan Arslan, sosyal medyada fenomen kimliğiyle de ön plana çıkıyor.
Diğer bir yandan tabii ki merak edilen konular arasında Survivor 2024 All Star kadrosunda neden yer almadığıydı.
Bu sezon kadroda yer almamasıyla dikkat çeken bir diğer isim de elbette Evrim Keklik olmuştu.
Şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Keklik'in, Instagram'da 686 bin takipçisi bulunuyor.
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Konu Evrim Keklik'e nereden geldi diye şaşırdıysanız, Avatar Atakan'ın yapmış olduğu paylaşımı görünce biz de aynı şaşkınlığı yaşadık.
Meğer Evrim Keklik'in annesi Avatar Atakan'ı rüyasında görmüş. Öyle olunca da oturup bunu konuşmuşlar. Konunun sonu da "kalk kız çay koy" noktasına bağlanmış...
Avatar Atakan'ın oldukça komik bularak anlattığı hikayesi biraz dalga konusu olmuş olabilir. 😂
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