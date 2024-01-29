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Avatar Atakan'ın Evrim Keklik'le Arasında Geçen Rüya Muhabbetinin Çaya Bağlanması Kahkaha Attırdı

Avatar Atakan'ın Evrim Keklik'le Arasında Geçen Rüya Muhabbetinin Çaya Bağlanması Kahkaha Attırdı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 13:04

Survivor'ın eski şampiyonlarından Avatar Atakan lakabıyla tanıdığımız Çağan Atakan Arslan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerine 'mizah şöleni' yorumları yaptırdı. Evrim Keklik'le aralarında geçen rüya sohbetinin sonu 'kalk kız çay koy' noktasına bağlandı.

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Survivor'ın en dikkat çeken ve akıllara kazınan isimlerinden bir tanesi Çağan Atakan Arslan'dı tabii ki.

Survivor'ın en dikkat çeken ve akıllara kazınan isimlerinden bir tanesi Çağan Atakan Arslan'dı tabii ki.

2016 yılında şampiyonluk kupasını kaldıran, 2022 sezonunda ise yarışmadan dokuzuncu olarak ayrılan Avatar Atakan katıldığı sezonlara damga vuran isimlerden biri elbette.

Daha sonrasında oyunculuğa yönelen Atakan Arslan, sosyal medyada fenomen kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

Daha sonrasında oyunculuğa yönelen Atakan Arslan, sosyal medyada fenomen kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

Instagram'da 1,4 milyon takipçiye sahip olan Avatar Atakan, ailesiyle birlikte çektiği videolarla gönüllere taht kuruyor.

Diğer bir yandan tabii ki merak edilen konular arasında Survivor 2024 All Star kadrosunda neden yer almadığıydı.

Diğer bir yandan tabii ki merak edilen konular arasında Survivor 2024 All Star kadrosunda neden yer almadığıydı.

Çağan Atakan Arslan neden katılmadığı sorusuna cevap olarak oyunculuğa yöneldiğini belirtmişti. 

'Ben bu sezon gitmedim çünkü sinemaya ağırlık verdim. Sonuçta şampiyon oldum. Şimdilerde oyunculuk kariyerine yöneldim. Bu sezonda kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Büyük bir sürpriz olabilir heyecanla takip edeceğim.'

Bu sezon kadroda yer almamasıyla dikkat çeken bir diğer isim de elbette Evrim Keklik olmuştu.

Bu sezon kadroda yer almamasıyla dikkat çeken bir diğer isim de elbette Evrim Keklik olmuştu.

2020 Gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik, programa damgasını vuran ve adından sıkça magazinde de söz ettiren biri haline gelmişti.

Şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Keklik'in, Instagram'da 686 bin takipçisi bulunuyor.

Şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Keklik'in, Instagram'da 686 bin takipçisi bulunuyor.

Aynı zamanda şampiyonluğu hala konuşulmaya devam edilen Nisa Bölükbaşı ile de yakın arkadaş olduklarını biliyoruz.

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Konu Evrim Keklik'e nereden geldi diye şaşırdıysanız, Avatar Atakan'ın yapmış olduğu paylaşımı görünce biz de aynı şaşkınlığı yaşadık.

Konu Evrim Keklik'e nereden geldi diye şaşırdıysanız, Avatar Atakan'ın yapmış olduğu paylaşımı görünce biz de aynı şaşkınlığı yaşadık.

Sosyal medyada birden Evrim Keklik'le ilgili bir hikaye anlatmaya başlayan Avatar Atakan, mizah şelalesinden bir yudum aldırdı bize adeta. Diğer yandan ikili Survivor'da hiçbir sezonda da denk gelmedi... 😂

Meğer Evrim Keklik'in annesi Avatar Atakan'ı rüyasında görmüş. Öyle olunca da oturup bunu konuşmuşlar. Konunun sonu da "kalk kız çay koy" noktasına bağlanmış...

Meğer Evrim Keklik'in annesi Avatar Atakan'ı rüyasında görmüş. Öyle olunca da oturup bunu konuşmuşlar. Konunun sonu da "kalk kız çay koy" noktasına bağlanmış...
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Rüya bir yana dursun Evrim Keklik ve Çağan Atakan Arslan'ın komşu olduğunu öğrendik.

Avatar Atakan'ın oldukça komik bularak anlattığı hikayesi biraz dalga konusu olmuş olabilir. 😂

Avatar Atakan'ın oldukça komik bularak anlattığı hikayesi biraz dalga konusu olmuş olabilir. 😂
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