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Ailesiyle Zanzibar Adası'na Tatile Giden Zuhal Topal'ın Maasai Dansı Yaptığı Anlar Epey Güldürdü

Ailesiyle Zanzibar Adası'na Tatile Giden Zuhal Topal'ın Maasai Dansı Yaptığı Anlar Epey Güldürdü

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 15:13

Zuhal Topal, eşi ve kızı ile birlikte tatil için gittiği Zanzibar Adası'ndaki keyifli anlarıyla dikkatleri üzerine topladı. 

En son paylaştığı maasai dansına sosyal medyadan güldüren yorumlar geldi. 👇

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Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, TV8 ekranlarında 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programının sunuculuğunu yapıyor.

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, TV8 ekranlarında 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programının sunuculuğunu yapıyor.

2008 yılında Korhan Saygıner ile dünyaevine giren Zuhal Topal'ın Lina adında bir de kız çocuğu var.

2008 yılında Korhan Saygıner ile dünyaevine giren Zuhal Topal'ın Lina adında bir de kız çocuğu var.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü sunucu genellikle mutlu aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü sunucu genellikle mutlu aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Zuhal Topal bu defa ailecek gittiği Zanzibar Adası'ndan eğlenceli anlarını ve karelerini takipçileriyle paylaştı.

Zuhal Topal bu defa ailecek gittiği Zanzibar Adası'ndan eğlenceli anlarını ve karelerini takipçileriyle paylaştı.

Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören bu fotoğraf kareleri beğeni topladı.👇

Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören bu fotoğraf kareleri beğeni topladı.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara buradan bakabilirsiniz.👇

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Bu defa maasai dansı yaptığı anları yayınladı.👇

Bu görüntüler izleyenleri güldürdü.👇

Zuhal Topal'ın bu anları bir o kadar da doğal bulundu.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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