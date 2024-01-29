Bengü Son Dönemde Erkek Sanatçıların Botoks Yaptırması Üzerine Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu!
Bengü Son Dönemde Erkek Sanatçıların Botoks Yaptırması Üzerine Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/ben...
Ünlü şarkıcı Bengü, son dönemde erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları botoks ve estetiklerin kendisine hatırlatılması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Hepimizin bildiği gibi son dönemde erkek sanatçılar yaptırdıkları estetiklerle çok fazla gündeme geldiler.
Ünlü şarkıcı Bengü, önceki gün Girne Rocks Otel’de sahne aldı. Hayranlarına keyifli bir gece yaşatan Bengü sahne öncesi muhabirlerin sorularına yanıtladı.
Milliyet'in haberine göre; sahne kıyafeti ve fit görüntüsü hakkında konuşan şarkıcı, “Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir styling yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum. Öte yandan 15 yaşından beri sporu çok sevdim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım” dedi.
Viral olan eski şarkıları hakkında konuşan sanatçı “O kadar mutlu oluyoruz ki. Bu çok kıymetli bir şey. Saygımdan, Sahici, Ağla Kalbim tekrardan çok dinleniyor. 20 yaşında da bunu söylemiştim."
‘Ben ölene kadar müzik yapacağım’ demiştim. Ben ölene kadar şarkılarım viral olmaya devam edecek. Çünkü kalpten ve gönülden şarkılar yapıyoruz. 25 yaşındayken söylediğim bir şarkıyı şimdi 18 yaşında ki biri dinliyor" dedi.
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Son dönemde dikkat çeken erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları botoks ve estetiklerin kendisine hatırlatılması üzerine Bengü, “Ben botoksu çok yapay buluyorum. Kaz ayaklarımı seviyorum. Yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum. Erkeklere botoks yakışmıyor. Erkekler bence yaşlandıkça daha karizmatik oluyor” dedi.
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