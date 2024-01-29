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Ajda Pekkan Çekimde Uygulattığı Porselen Yüz Filtresini Unutup Eliyle Öpücük Gönderince Her Şey Ortaya Çıktı

Ajda Pekkan Çekimde Uygulattığı Porselen Yüz Filtresini Unutup Eliyle Öpücük Gönderince Her Şey Ortaya Çıktı

Ajda Pekkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 12:20

Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan, yıllar geçse de magazinde ve müzik sektöründe adı keyifle anılmaya devam edilen isimlerden biri. 77 yaşındaki sanatçının son olarak katıldığı bir röportajda filtresini unutup öpücük atmasıyla gündeme geldi. Porselen yüz filtresi kullanan Pekkan, öpücük attığı sırada filtresinin kayışı dikkatlerden kaçmadı.

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77 yaşındaki Ajda Pekkan, yıllardır şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuş önemli isimler arasında.

77 yaşındaki Ajda Pekkan, yıllardır şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuş önemli isimler arasında.

Herkesin Süperstar lakabı ile andığı, sahnedeki yerini hiçbir zaman kaybetmeyen ve pop müziğinde öncü isimlerden biri olan Ajda Pekkan magazinde de sık sık yer alıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Pekkan'ın hayatının film olacağı ortaya çıkmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Pekkan'ın hayatının film olacağı ortaya çıkmıştı.

Kariyerindeki başarıları bir yana dursun özel hayatıyla da oldukça merak edilen isimlerden biri olan Ajda Pekkan'ın hayatı da film olacak. Başrol için Serenay Sarıkaya ve Ayça Varlıer gibi isimlerin isminin geçtiğini öğrendik. Fakat henüz kesin hiçbir detay belli değil.

Aynı zamanda yine geçtiğimiz hafta Ajda Pekkan'ın ailesine ait olan ve adıyla anılan yalının satışa çıktığını öğrenmiştik.

Aynı zamanda yine geçtiğimiz hafta Ajda Pekkan'ın ailesine ait olan ve adıyla anılan yalının satışa çıktığını öğrenmiştik.

Yıllar önce Ajda Pekkan'ın almak istediği ancak akademisyen bir çiftin satın aldığı Panayot Yalısı, yeniden milyonlar değerinde satışa çıkartıldı.

Burada bahsetmiştik:

Ardından Süperstar Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişiklik magazinde gündeme gelmiş ve herkesi hayret ettirmişti.

Ardından Süperstar Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişiklik magazinde gündeme gelmiş ve herkesi hayret ettirmişti.

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Pekkan'ın son olarak yaptırdığı işlemin ardından, bu halini görenler afallamıştı. Ünlü şarkıcı çenesini üçgen yaptırırken, yanaklarına da gerdirme operasyonu uygulatmış.

Son olarak katıldığı bir programda sevenlerine öpücük göndermek için ellerini yüzüne getiren Pekkan, filtre kullandığını ifşa etmiş oldu.

Son olarak katıldığı bir programda sevenlerine öpücük göndermek için ellerini yüzüne getiren Pekkan, filtre kullandığını ifşa etmiş oldu.

Öpücük atmak için ellerini yüzüne götürmesinin ardından porselen yüz filtresinin hareket etmesi ve yüzünün değişmesi elbette dikkatlerden kaçmadı.

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İşte Ajda Pekkan'ın porselen yüz filtresini unutup elleriyle öpücük attığı o anlar:

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