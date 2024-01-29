Ajda Pekkan Çekimde Uygulattığı Porselen Yüz Filtresini Unutup Eliyle Öpücük Gönderince Her Şey Ortaya Çıktı
Ajda Pekkan Çekimde Uygulattığı Porselen Yüz Filtresini Unutup Eliyle Öpücük Gönderince Her Şey Ortaya Çıktı
Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan, yıllar geçse de magazinde ve müzik sektöründe adı keyifle anılmaya devam edilen isimlerden biri. 77 yaşındaki sanatçının son olarak katıldığı bir röportajda filtresini unutup öpücük atmasıyla gündeme geldi. Porselen yüz filtresi kullanan Pekkan, öpücük attığı sırada filtresinin kayışı dikkatlerden kaçmadı.
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77 yaşındaki Ajda Pekkan, yıllardır şarkılarıyla herkesin gönlüne taht kurmuş önemli isimler arasında.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Pekkan'ın hayatının film olacağı ortaya çıkmıştı.
Aynı zamanda yine geçtiğimiz hafta Ajda Pekkan'ın ailesine ait olan ve adıyla anılan yalının satışa çıktığını öğrenmiştik.
Ardından Süperstar Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişiklik magazinde gündeme gelmiş ve herkesi hayret ettirmişti.
Son olarak katıldığı bir programda sevenlerine öpücük göndermek için ellerini yüzüne getiren Pekkan, filtre kullandığını ifşa etmiş oldu.
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İşte Ajda Pekkan'ın porselen yüz filtresini unutup elleriyle öpücük attığı o anlar:
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