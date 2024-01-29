Ajda Pekkan Çekimde Uygulattığı Porselen Yüz Filtresini Unutup Eliyle Öpücük Gönderince Her Şey Ortaya Çıktı

Kariyerindeki başarıları bir yana dursun özel hayatıyla da oldukça merak edilen isimlerden biri olan Ajda Pekkan'ın hayatı da film olacak. Başrol için Serenay Sarıkaya ve Ayça Varlıer gibi isimlerin isminin geçtiğini öğrendik. Fakat henüz kesin hiçbir detay belli değil.