Ünlü R&B Şarkıcısı Lionel Richie'ye Bir Torun Daha: Sofia Richie Anne Olacağını Açıkladı
Ünlü R&B Şarkıcısı Lionel Richie'ye Bir Torun Daha: Sofia Richie Anne Olacağını Açıkladı
Kaynak: https://www.vogue.com/article/sofia-r...
Ünlü R&B şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı, Amerikan model ve sosyal medya fenomeni Sofia Alexandra Richie Grainge; yıldız oyuncu, eşi Elliot Grainge ile ilk çocuklarını bekliyorlar. Sofia Richie Grainge geçtiğimiz Nisan ayında evlendiğinde, epey ses getiren bir düğün olmuştu. Şimdi ise hamile. Detaylar👇👇👇
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Babası Lionel Richie, kız kardeşi Nicole Richie ve kocası Joel Madden'ın yanı sıra Benji Madden, Cameron Diaz ve Paris Hilton'un da aralarında bulunduğu arkadaşları ve ailesinin önünde plak yöneticisi Elliot Grainge ile evlilik yeminlerini etmişlerdi.
Ancak, aradan geçen dokuz ay içinde, şüphesiz birkaç özel Pinterest panosundan daha fazlasını açan gelinimiz epey bir meşguldü. David Yurman kampanyası, Prada Beauty ortaklığı ve birkaç dergi kapağı derkeeen...
Belki de bugüne kadarki en büyük işbirliği Vogue'da yayınlanan: 'Sofia Richie Grainge bebek bekliyor ve bunun için çok heyecanlı.'
İkizler burcu olacağı tahmin edilen bebesin cinsiyeti de kızmış.
Richie Grainge Vogue'a bebişinin olduğunu çok erken, yani dört haftalık hamileyken öğrendiğini söyledi.
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Los Angeles'a döndüğünde, kocası Elliot ile birlikte Ed Sheeran konserine gideceklerdi. Zaten bir bebek sahibi olmak istediklerini ve bunu eşiyle denediklerinden bahseden Richie, ne olur ne olmaz diye her zamanki gibi bir test yapmıştı.
Sonrasında heyecan yapan baba emin olmaları için birkaç tane daha test almaya gitmiş ve yol boyunca Sofia ile telefonu hiç kapatmadan konuşmuşlar🤣❤️
Yaptıkları bütün testler pozitif çıkmış😍
"Hamilelik gerçekten korkutucu ve bu alanı korumak istiyorsunuz," diye açıkladı. Görünen o ki annemiz biraz gergin ve çokça heyecanlı.
E tabii ilk çocuk demek ilk annelik deneyimi demek. Hormonlardı, çocuk odasıydı, ruh sağlığıydı derken hayatın birçok alanında değişim ve yenilik getiren bir durum.
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Yeni annemiz Sofia'yı çok çok tebrik ediyoruz. Tabii ki nazar boncuğumuzu da şöyle bırakıyoruz🧿❤️
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