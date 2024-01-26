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Ünlü R&B Şarkıcısı Lionel Richie'ye Bir Torun Daha: Sofia Richie Anne Olacağını Açıkladı

Ünlü R&B Şarkıcısı Lionel Richie'ye Bir Torun Daha: Sofia Richie Anne Olacağını Açıkladı

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 13:52

Ünlü R&B şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı, Amerikan model ve sosyal medya fenomeni Sofia Alexandra Richie Grainge; yıldız oyuncu, eşi Elliot Grainge ile ilk çocuklarını bekliyorlar. Sofia Richie Grainge geçtiğimiz Nisan ayında evlendiğinde, epey ses getiren bir düğün olmuştu. Şimdi ise hamile. Detaylar👇👇👇

Kaynak: https://www.vogue.com/article/sofia-r...
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Babası Lionel Richie, kız kardeşi Nicole Richie ve kocası Joel Madden'ın yanı sıra Benji Madden, Cameron Diaz ve Paris Hilton'un da aralarında bulunduğu arkadaşları ve ailesinin önünde plak yöneticisi Elliot Grainge ile evlilik yeminlerini etmişlerdi.

Babası Lionel Richie, kız kardeşi Nicole Richie ve kocası Joel Madden'ın yanı sıra Benji Madden, Cameron Diaz ve Paris Hilton'un da aralarında bulunduğu arkadaşları ve ailesinin önünde plak yöneticisi Elliot Grainge ile evlilik yeminlerini etmişlerdi.

Ancak, aradan geçen dokuz ay içinde, şüphesiz birkaç özel Pinterest panosundan daha fazlasını açan gelinimiz epey bir meşguldü. David Yurman kampanyası, Prada Beauty ortaklığı ve birkaç dergi kapağı derkeeen...

Ancak, aradan geçen dokuz ay içinde, şüphesiz birkaç özel Pinterest panosundan daha fazlasını açan gelinimiz epey bir meşguldü. David Yurman kampanyası, Prada Beauty ortaklığı ve birkaç dergi kapağı derkeeen...

Belki de bugüne kadarki en büyük işbirliği Vogue'da yayınlanan: 'Sofia Richie Grainge bebek bekliyor ve bunun için çok heyecanlı.'

Belki de bugüne kadarki en büyük işbirliği Vogue'da yayınlanan: 'Sofia Richie Grainge bebek bekliyor ve bunun için çok heyecanlı.'

İkizler burcu olacağı tahmin edilen bebesin cinsiyeti de kızmış.

İkizler burcu olacağı tahmin edilen bebesin cinsiyeti de kızmış.

Richie Grainge Vogue'a bebişinin olduğunu çok erken, yani dört haftalık hamileyken öğrendiğini söyledi.

Richie Grainge Vogue'a bebişinin olduğunu çok erken, yani dört haftalık hamileyken öğrendiğini söyledi.

'Moda Haftası için Milano'ya gitmiştim ve Prada defilesine katılacaktım. Gerçekten 24 saatlik hızlı bir dönüş yapıyordum ve kendimi çok kötü hissettim ama üzerinde fazla düşünmedim. Jet lag olduğunu düşündüm.'

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Los Angeles'a döndüğünde, kocası Elliot ile birlikte Ed Sheeran konserine gideceklerdi. Zaten bir bebek sahibi olmak istediklerini ve bunu eşiyle denediklerinden bahseden Richie, ne olur ne olmaz diye her zamanki gibi bir test yapmıştı.

Los Angeles'a döndüğünde, kocası Elliot ile birlikte Ed Sheeran konserine gideceklerdi. Zaten bir bebek sahibi olmak istediklerini ve bunu eşiyle denediklerinden bahseden Richie, ne olur ne olmaz diye her zamanki gibi bir test yapmıştı.

'İçkili bir gece olacağını biliyordum ve regl dönemimi birkaç gün geciktirmiştim ve genel olarak güvende olmak istedim, bu yüzden bir test yaptım, Elliot zaten benim rastgele test yapmama alışkındı. O yüzden kontrol edeceğimi söylediğimde hiç irkilmedi. Evde yapılan o berbat testlerden birini yapıyordum ve çok hafif bir çizgi vardı. Negatifleri görmeye o kadar alışmıştım ki bir şeylerin farklı göründüğünü bile anlıyordum.'

Sonrasında heyecan yapan baba emin olmaları için birkaç tane daha test almaya gitmiş ve yol boyunca Sofia ile telefonu hiç kapatmadan konuşmuşlar🤣❤️

Sonrasında heyecan yapan baba emin olmaları için birkaç tane daha test almaya gitmiş ve yol boyunca Sofia ile telefonu hiç kapatmadan konuşmuşlar🤣❤️

Eve gelince hemen koruma moduna geçmiş heyecanlı babamız Elliot. 'Bunlar negatif çıkarsa üzülme.' demiş Sofia'ya.

Yaptıkları bütün testler pozitif çıkmış😍

Yaptıkları bütün testler pozitif çıkmış😍

Bebiş 8 haftalık olunca Elliot'un anne ve babasına müjdelemeye gitmişler. Başta Hermes'den bir hediye olarak verdikleri bir hediye kutusundan hamilelik testleri çıkınca babaanne ve dede olacaklarını öğrenmişlerrr. Çok tatlı❤️

"Hamilelik gerçekten korkutucu ve bu alanı korumak istiyorsunuz," diye açıkladı. Görünen o ki annemiz biraz gergin ve çokça heyecanlı.

"Hamilelik gerçekten korkutucu ve bu alanı korumak istiyorsunuz," diye açıkladı. Görünen o ki annemiz biraz gergin ve çokça heyecanlı.

Richie Grainge hamileliğini şimdiye kadar bir sır olarak sakladığı için, istediği gibi giyinemediğini, bunun yerine büyüyen karnını gizlemek için trençkot ve benzeri şeyleri tercih ettiğini itiraf ediyor. Bu durum moralini bozsa da anne adayımız bebişine Pinterest'den birsürü kıyafet bakıp onları kombinliyormuş.

E tabii ilk çocuk demek ilk annelik deneyimi demek. Hormonlardı, çocuk odasıydı, ruh sağlığıydı derken hayatın birçok alanında değişim ve yenilik getiren bir durum.

E tabii ilk çocuk demek ilk annelik deneyimi demek. Hormonlardı, çocuk odasıydı, ruh sağlığıydı derken hayatın birçok alanında değişim ve yenilik getiren bir durum.
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Yeni annemiz Sofia'yı çok çok tebrik ediyoruz. Tabii ki nazar boncuğumuzu da şöyle bırakıyoruz🧿❤️

Yeni annemiz Sofia'yı çok çok tebrik ediyoruz. Tabii ki nazar boncuğumuzu da şöyle bırakıyoruz🧿❤️

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