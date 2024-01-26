Ünlü R&B Şarkıcısı Lionel Richie'ye Bir Torun Daha: Sofia Richie Anne Olacağını Açıkladı

'İçkili bir gece olacağını biliyordum ve regl dönemimi birkaç gün geciktirmiştim ve genel olarak güvende olmak istedim, bu yüzden bir test yaptım, Elliot zaten benim rastgele test yapmama alışkındı. O yüzden kontrol edeceğimi söylediğimde hiç irkilmedi. Evde yapılan o berbat testlerden birini yapıyordum ve çok hafif bir çizgi vardı. Negatifleri görmeye o kadar alışmıştım ki bir şeylerin farklı göründüğünü bile anlıyordum.'