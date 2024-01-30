ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak Dilber Dansını Kendi Yorumuyla Bi' Tık İleri Taşıdı
ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak Dilber Dansını Kendi Yorumuyla Bi' Tık İleri Taşıdı
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansıyla ortalığı yaktı geçti. Kendisi geçti, fakat akımın etkisi hala geçmedi! Bugüne kadar birçok kişiden izlediğimiz Dilber dansına, son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak dahil oldu.
Zeynep Koçak, kendi yorumunu da dahil ettiği Dilber dansını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Günlerdir kafamızı nereye çevirsek onu görmeye başladık: Hazar Ergüçlü ve Dilber dansı!
Gemileri Yaktım şarkısında dans eden Hazar Ergüçlü, binlerce kişiyi de peşinden sürükledi.
Hal böyle olunca Dilber'in elbisesi de satışa çıktı, Dilber için evini satışa çıkaranlar da...
ÇGHB'nin yıldız ismi Zeynep Koçak da Dilber akımına kendi yorumunu katarak dahil oldu.
Koçak, "şu berbo dansımı başka kimse için paylaşmazdım" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
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İşte o anlar;
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