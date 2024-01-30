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ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak Dilber Dansını Kendi Yorumuyla Bi' Tık İleri Taşıdı

ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak Dilber Dansını Kendi Yorumuyla Bi' Tık İleri Taşıdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.01.2024 - 18:11

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansıyla ortalığı yaktı geçti. Kendisi geçti, fakat akımın etkisi hala geçmedi! Bugüne kadar birçok kişiden izlediğimiz Dilber dansına, son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak dahil oldu. 

Zeynep Koçak, kendi yorumunu da dahil ettiği Dilber dansını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Günlerdir kafamızı nereye çevirsek onu görmeye başladık: Hazar Ergüçlü ve Dilber dansı!

Günlerdir kafamızı nereye çevirsek onu görmeye başladık: Hazar Ergüçlü ve Dilber dansı!

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnce Taneleri, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Gelin görün ki dizi henüz yayınlanmadan önce tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Gemileri Yaktım şarkısında dans eden Hazar Ergüçlü, binlerce kişiyi de peşinden sürükledi.

Gemileri Yaktım şarkısında dans eden Hazar Ergüçlü, binlerce kişiyi de peşinden sürükledi.

Sosyal medyada birçok kişinin Dilber dansını taklit ettiğini görmeye başladık. Tabii zamanla ünlü isimler de dahil oldu bu akıma!

Öncelikle Gülşen'den bir Dilber performansı,

Daha sonra da Nez'den hem Dilber hem de twerk performansı gördük.

Hal böyle olunca Dilber'in elbisesi de satışa çıktı, Dilber için evini satışa çıkaranlar da...

Hal böyle olunca Dilber'in elbisesi de satışa çıktı, Dilber için evini satışa çıkaranlar da...

Gündemde Dilber'den başka bir konu göremeyince, herkese bir gına gelmişti ki Dilber akımının tarihini henüz geçmediğini ünlü bir isim daha kanıtladı.

ÇGHB'nin yıldız ismi Zeynep Koçak da Dilber akımına kendi yorumunu katarak dahil oldu.

ÇGHB'nin yıldız ismi Zeynep Koçak da Dilber akımına kendi yorumunu katarak dahil oldu.

Bir arkadaşının doğum günü için elindeki pastayla Dilber dansını sergileyen Koçak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koçak, "şu berbo dansımı başka kimse için paylaşmazdım" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Koçak, "şu berbo dansımı başka kimse için paylaşmazdım" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
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İşte o anlar;

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