ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak Dilber Dansını Kendi Yorumuyla Bi' Tık İleri Taşıdı

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizisindeki Dilber dansıyla ortalığı yaktı geçti. Kendisi geçti, fakat akımın etkisi hala geçmedi! Bugüne kadar birçok kişiden izlediğimiz Dilber dansına, son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak dahil oldu.

Zeynep Koçak, kendi yorumunu da dahil ettiği Dilber dansını sosyal medya hesabından paylaştı.