Avatar Atakan, Boks Dersi Verirken Gücünü Ayarlayamayınca Eşini Yere Sermesi Flash Tv Oyunculuğuna Bağlandı

Pek çoğumuzun oyunculuk kariyeriyle tanıdığı Avatar Atakan aynı zamanda başarılı bir kick boks ve Muay Thai sporcusu. Çağrı Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz'a boks dersi verdiği anları paylaştı. Eşini tek yumrukla yere serdiğini görenlerin yorumları aldı başını yürüdü tabii.