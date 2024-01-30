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Avatar Atakan, Boks Dersi Verirken Gücünü Ayarlayamayınca Eşini Yere Sermesi Flash Tv Oyunculuğuna Bağlandı

Avatar Atakan, Boks Dersi Verirken Gücünü Ayarlayamayınca Eşini Yere Sermesi Flash Tv Oyunculuğuna Bağlandı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.01.2024 - 17:53

Pek çoğumuzun oyunculuk kariyeriyle tanıdığı Avatar Atakan aynı zamanda başarılı bir kick boks ve Muay Thai sporcusu. Çağrı Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz'a boks dersi verdiği anları paylaştı. Eşini tek yumrukla  yere serdiğini görenlerin yorumları aldı başını yürüdü tabii.

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Survivor'ın 2016 sezonunda şampiyon olan "Avatar Atakan" lakaplı Çağan Atakan Arslan, kısa sürede geniş bir kitle tarafından çok sevildi.

Survivor'ın 2016 sezonunda şampiyon olan "Avatar Atakan" lakaplı Çağan Atakan Arslan, kısa sürede geniş bir kitle tarafından çok sevildi.

Profesyonel bir sporcu olan Avatar Atakan oyunculuk kariyeriyle de başarısını katlamış durumda. Kurtlar Vadisi Pusu'dan sonra Söz dizisinde de görmüştük kendisini.

Profesyonel bir sporcu olan Avatar Atakan oyunculuk kariyeriyle de başarısını katlamış durumda. Kurtlar Vadisi Pusu'dan sonra Söz dizisinde de görmüştük kendisini.

Yalnızca kariyeriyle değil mutlu mesut yürüttüğü evliliğiyle de magazinin gündeminde yer alan Atakan Arslan sosyal medyanın da göz bebeği haline geldi.

Yalnızca kariyeriyle değil mutlu mesut yürüttüğü evliliğiyle de magazinin gündeminde yer alan Atakan Arslan sosyal medyanın da göz bebeği haline geldi.

Ünlü isim, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ile sosyal medyada sıkça eğlenceli paylaşımlar yapıyor biliyorsunuz.

Ünlü isim, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ile sosyal medyada sıkça eğlenceli paylaşımlar yapıyor biliyorsunuz.

Eşiyle sosyal medyanın çiftlerinden birine dönüşen Avatar Atakan, Serap Korkmaz'la antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

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Eşini tek yumrukta yere serdiği video kimileri tarafından "basit oyunculuk" eleştirilerine maruz kalırken kimilerini de gülme krizine soktu.

Eşini tek yumrukta yere serdiği video kimileri tarafından "basit oyunculuk" eleştirilerine maruz kalırken kimilerini de gülme krizine soktu.

Hadi gelin, Arslan çiftinin antrenman videosuna gelen yorumları beraber görelim!

Hadi gelin, Arslan çiftinin antrenman videosuna gelen yorumları beraber görelim!
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