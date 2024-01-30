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Yeliz Yelişmen Tayt Reklamı Yaparken Poposunun Şeklini "Silikonlu İç Çamaşırına" Bağlayanlara Cevap Verdi

Yeliz Yelişmen Tayt Reklamı Yaparken Poposunun Şeklini "Silikonlu İç Çamaşırına" Bağlayanlara Cevap Verdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.01.2024 - 12:20

Yaptığı yorumlarla magazin gündeminde sıkça karşımıza çıkan Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz saatlerde siyah bir sporcu taytın reklamını yaptı. Kalçasının övüldüğü yorumları paylaşan Yeşilmen'in silikonlu iç çamaşırı giydiği de öne sürüldü. Ünlü isim bu iddiayı da yorumsuz bırakmadı!

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Eski model ve sunucu Yeliz Yeşilmen son zamanlarda katıldığı magazin programlarında yaptığı sert yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eski model ve sunucu Yeliz Yeşilmen son zamanlarda katıldığı magazin programlarında yaptığı sert yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Zaman zaman zehir zemberek açıklamalarla ağzımızı açık bırakan Yeşilmen geçtiğimiz günlerde erkeklerin estetik yaptırması hakkında söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Zaman zaman zehir zemberek açıklamalarla ağzımızı açık bırakan Yeşilmen geçtiğimiz günlerde erkeklerin estetik yaptırması hakkında söyledikleriyle dikkat çekmişti.

Hatta konuyla da ilgili 'Erkeklere yakışmıyor, Türk erkeğine burun dışında estetik yakıştırmıyorum. Erkek gibi olun ya, erkek adam erkek gibi olur' ifadelerini kullanmıştı.

Modellik ve sunuculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan ünlü isim özel hayatıyla da konuşuluyor diyebiliriz.

Modellik ve sunuculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan ünlü isim özel hayatıyla da konuşuluyor diyebiliriz.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından "harika taytlar hazırladım sizin için" notunu düşerek üzerindeki siyah taytın reklam linkini bıraktı.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından "harika taytlar hazırladım sizin için" notunu düşerek üzerindeki siyah taytın reklam linkini bıraktı.

Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" şarkısıyla paylaşım yapan Yeşilmen, bowling salonunda salına salına yürüdüğü bu videoyla yaptı tayt reklamını da 👇

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"Ay popoya bak" gibi yorumlar alan Yeliz Yeşilmen, takipçilerinden gelen kalça övgülerini "Bayan hayranlarımdan bunları duymak çok güzel" diyerek paylaştı.

"Ay popoya bak" gibi yorumlar alan Yeliz Yeşilmen, takipçilerinden gelen kalça övgülerini "Bayan hayranlarımdan bunları duymak çok güzel" diyerek paylaştı.

Tabi sadece övgü yorumları da almadı Yeşilmen... Paylaştığı videodaki taytlı haline bakanlar ünlü ismin "silikonlu iç çamaşırı" giydiğini de öne sürdü.

Tabi sadece övgü yorumları da almadı Yeşilmen... Paylaştığı videodaki taytlı haline bakanlar ünlü ismin "silikonlu iç çamaşırı" giydiğini de öne sürdü.

Poposunun şeklinin silikonlu iç çamaşırından değil doğal olduğu için böyle göründüğünü savunan Yeliz Yeşilmen "Hayır tabi ki. Doğuştan kızlar, en iyi siz bilirsiniz" diyerek iddiaları yalanladı.

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