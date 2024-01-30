Kendi Mekanında Arkadaşlarına 750 Bin TL Hesap Ödettiği Söylenen Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu
Kendi Mekanında Arkadaşlarına 750 Bin TL Hesap Ödettiği Söylenen Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu
Meşhur şarkılarıyla dilimizden düşmeyen Murat Dalkılıç hakkında şoke edici bir iddia ortaya atıldı geçtiğimiz günlerde. Yeni bir mekan açıp ticarete atılan Dalkılıç'ın arkadaşlarına 750 bin TL hesap ödettiği söylendi.
Herkes bu iddiaları konuşurken Murat Dalkılıç'tan yanıt gecikmedi!
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Pop müziğin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç, kariyerine tam gaz devam ediyor.
Sadece sesiyle değil, tüm sempatikliği ve karizmasıyla da Dalkılıç, magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden.
Gelin görün ki sevilen isim Murat Dalkılıç hakkında herkesi şoke eden bir iddia atıldı ortaya.
İddiaya göre, Murat Dalkılıç, mekanının açılışına katılan dostlarına yüklü miktarda hesap ödetmiş!
Tüm bu iddialar üzerine bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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