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Kendi Mekanında Arkadaşlarına 750 Bin TL Hesap Ödettiği Söylenen Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu

Kendi Mekanında Arkadaşlarına 750 Bin TL Hesap Ödettiği Söylenen Murat Dalkılıç Sessizliğini Bozdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.01.2024 - 19:36

Meşhur şarkılarıyla dilimizden düşmeyen Murat Dalkılıç hakkında şoke edici bir iddia ortaya atıldı geçtiğimiz günlerde. Yeni bir mekan açıp ticarete atılan Dalkılıç'ın arkadaşlarına 750 bin TL hesap ödettiği söylendi. 

Herkes bu iddiaları konuşurken Murat Dalkılıç'tan yanıt gecikmedi!

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Pop müziğin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç, kariyerine tam gaz devam ediyor.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç, kariyerine tam gaz devam ediyor.

İlk olarak Kasaba şarkısıyla çıkış yapan isim, bugüne kadar birçok başarılı işe imzasını attı. Öyle ki neredeyse her şarkısı dilimize dolandı.

Sadece sesiyle değil, tüm sempatikliği ve karizmasıyla da Dalkılıç, magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden.

Sadece sesiyle değil, tüm sempatikliği ve karizmasıyla da Dalkılıç, magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden.

Özel hayatı da bir hayli merak konusu olan ünlü isim, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Gelin görün ki sevilen isim Murat Dalkılıç hakkında herkesi şoke eden bir iddia atıldı ortaya.

Gelin görün ki sevilen isim Murat Dalkılıç hakkında herkesi şoke eden bir iddia atıldı ortaya.

Ticarete atılmaya karar veren Dalkılıç, İstanbul'da bir gece mekanı açmış. Mekanın açılışına da dostlarını çağırmış tabii.

İddiaya göre, Murat Dalkılıç, mekanının açılışına katılan dostlarına yüklü miktarda hesap ödetmiş!

İddiaya göre, Murat Dalkılıç, mekanının açılışına katılan dostlarına yüklü miktarda hesap ödetmiş!

Dalkılıç'ın dostlarının ise mekandan dargın ayrıldığı söylenmeye başladı...

Öyle ki yalnızca bir arkadaş grubu da değildi bahsi geçenler;

Tüm bu iddialar üzerine bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tüm bu iddialar üzerine bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bir magazin sayfasının paylaşımını alıntılayan Dalkılıç, bu videoyu '750'yi indiregandi mi?' notunu düşerek paylaştı.

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