Aslı Bekiroğlu'nun Ona Çok Benzediği için Laf Dalaşına Girdiği Ünlü İsim Merak Konusu Oldu!
Aslı Bekiroğlu'nun Ona Çok Benzediği için Laf Dalaşına Girdiği Ünlü İsim Merak Konusu Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6-2Uj...
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılan Aslı Bekiroğlu, bol bol magazin dedikodusu verdi. Kendisine benzetilen ünlü bir isimle galada karşılaşan Bekiroğlu, yaşadığı kaotik anları anlattı. Kullanıcılardan gizemli ünlü ismin kim olduğuna dair tahminler geldi.
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Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılan Aslı Bekiroğlu, magazinin gündemine yerleşecek açıklamalarda bulundu.
Yenenler, Bekiroğlu'nu ünlü olduğu ilk yıllara götürdü ve "Ünlü olduktan sonra, eskiden çok beğendiğin başka bir ünlü için düşüncelerin değişti mi?" diye sordu.
Bekiroğlu bu soruya, biraz da utangaç, "Nasıl söylesem bilemiyorum" deyince kaosun kokusunu aldık.
Bekiroğlu, ilk zamanlar kendisine aşırı benzetilen bazı ünlü isimler olduğundan bahsetti. Ardından yaşadığı o gergin anları anlattı.
Meğer Bekiroğlu, katıldığı bir galada bu ünlü oyuncu ya da şarkıcılardan birisi ile karşılaşmış ve hayatının şokunu yaşamış.
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"Yanımdan geçiyordu. Ben de samimi bir şekilde 'Sizi bana çok benzetiyorlar. Sizi çok beğeniyorum'" dedim diyen Bekiroğlu, aldığı yanıt ile bir daha birine yaklaşırken on kere düşünecek olmuş.
Kafasını okşayarak "Seni bana benzetiyorlarlardır, canım" diyen bu ünlü isim her kimse, Bekiroğlu'nu epey kızdırmış.
Bekiroğlu ise, aşağılandığını hissedince kadını yaşından vurmuş: Programda ünlü oyuncu, "Evet, doğru yaşınızdan ötürüdür", diye söylediğini belirtiyor.
İşte o anlar:
Kullanıcılardan gizemli ünlü ismin kim olduğuna dair tahminler geldi.
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