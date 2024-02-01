Medyanın Johnny Depp Karşısında Harcadığı Amber Heard Hakkında Duymanız Gerekenler

2022 yılının en unutulmaz olaylarından biri de Johnny Depp - Amber Heard mahkemesiydi. İki tarafın da bariz suçlu olduğu ortada olsa da medya Heard'ü Depp'in karşısında adeta harcamış, sektörden neredeyse silinmesine neden oldu. Bunun üstüne harekete geçen hayranları da Amber Heard'ün aslında kim olduğuna dair birkaç bilgiyi sosyal medyada paylaştı.

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