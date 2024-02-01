Medyanın Johnny Depp Karşısında Harcadığı Amber Heard Hakkında Duymanız Gerekenler
Medyanın Johnny Depp Karşısında Harcadığı Amber Heard Hakkında Duymanız Gerekenler
2022 yılının en unutulmaz olaylarından biri de Johnny Depp - Amber Heard mahkemesiydi. İki tarafın da bariz suçlu olduğu ortada olsa da medya Heard'ü Depp'in karşısında adeta harcamış, sektörden neredeyse silinmesine neden oldu. Bunun üstüne harekete geçen hayranları da Amber Heard'ün aslında kim olduğuna dair birkaç bilgiyi sosyal medyada paylaştı.
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Hiç kuşkusuz 2022 yılına damgasını vuran olaylardan biri de Amber Heard ve Johnny Depp mahkemesiydi.
Yatağa yapılan tuvaletten, üçlü ilişkiye değin ortaya birbirinden korkutucu iddialar atılmış ve işler iyice kızışmıştı.
Davayı kazanan Johnny Depp oldu fakat kendisinin sütten çıkmış ak kaşık olduğunu söylemek imkansız...
Birbirine zarar veren toksik çiftten cezasını çeken sadece Amber Heard oldu da denebilir: Heard davayı kaybettiği için Johnny Depp'e servetinin iki katı olan 15 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kaldı.
Şimdilerde Heard, İspanya'ya taşınarak kızıyla yeni bir hayata başladı: Ancak bir hayran hesabı Heard'e dair bilgileri derleyerek "Medyanın ve insanların görmenizi istemediği Amber Heard" başlıklı bir paylaşımda bulundu.
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2. Ergenlik yıllarında İspanyolca ve işaret dili öğrenen Amber Heard, 2020 yılında Kadınlar Yürüyüşü'nde bir seveniyle işaret diliyle iletişim kurarken.
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