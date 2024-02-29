Ey Kendall Jenner Sen Kimsin? Hande Erçel'in Defile Pozları Paris'te Havaları Isındırdı

Geçtiğimiz akşam Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan Hande Erçel gerek elbisesi gerek aurası ile adeta modelleri solladı! Hep Kendall Jenner'a özenmekle suçlanan Erçel, bu sefer 'Kendall Jenner sen kimsin?' dedirtti!

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