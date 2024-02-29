Ey Kendall Jenner Sen Kimsin? Hande Erçel'in Defile Pozları Paris'te Havaları Isındırdı
Ey Kendall Jenner Sen Kimsin? Hande Erçel'in Defile Pozları Paris'te Havaları Isındırdı
Geçtiğimiz akşam Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan Hande Erçel gerek elbisesi gerek aurası ile adeta modelleri solladı! Hep Kendall Jenner'a özenmekle suçlanan Erçel, bu sefer 'Kendall Jenner sen kimsin?' dedirtti!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, tarzı sebebiyle zaman zaman Kendall Jenner'a özenmekle suçlanıyor...
Bir türlü model Kendall Jenner'la karşılaştırılmaktan yakasını kurtaramayan Hande Erçel, geçtiğimiz akşam bu konuya son noktayı koydu!
Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan oyuncunun güzelliği tüm Fransa'yı etkisi altına aldı.
Hatta hayranları resmen bu güzellik karşısında 'oyunculuğu bırak, model ol' kampanyası başlattı!
Başarılı kombini ile bir paylaşım da Hande Erçel'in kendisinden geldi.
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Ünlü oyuncu bir kez daha güzelliği ile görenleri mest etti!
Eğer 'abartılacak bir şey yok' diye düşünüyorsanız elbisenin bir Erçel'de bir de modeldeki duruşuna bir bakın!
Erçel'in bu pozlarına hem Türk hem de yabancı hayranlarından yorum yağdı.
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