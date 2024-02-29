Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ey Kendall Jenner Sen Kimsin? Hande Erçel'in Defile Pozları Paris'te Havaları Isındırdı

Ey Kendall Jenner Sen Kimsin? Hande Erçel'in Defile Pozları Paris'te Havaları Isındırdı

Hande Erçel Kendall Jenner
Effy
Effy - Onedio Editörü
29.02.2024 - 18:18

Geçtiğimiz akşam Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan Hande Erçel gerek elbisesi gerek aurası ile adeta modelleri solladı! Hep Kendall Jenner'a özenmekle suçlanan Erçel, bu sefer 'Kendall Jenner sen kimsin?' dedirtti! 

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Hande Erçel, tarzı sebebiyle zaman zaman Kendall Jenner'a özenmekle suçlanıyor...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, tarzı sebebiyle zaman zaman Kendall Jenner'a özenmekle suçlanıyor...

Bir türlü model Kendall Jenner'la karşılaştırılmaktan yakasını kurtaramayan Hande Erçel, geçtiğimiz akşam bu konuya son noktayı koydu!

Bir türlü model Kendall Jenner'la karşılaştırılmaktan yakasını kurtaramayan Hande Erçel, geçtiğimiz akşam bu konuya son noktayı koydu!

Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan oyuncunun güzelliği tüm Fransa'yı etkisi altına aldı.

Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılan oyuncunun güzelliği tüm Fransa'yı etkisi altına aldı.

Hatta hayranları resmen bu güzellik karşısında 'oyunculuğu bırak, model ol' kampanyası başlattı!

Hatta hayranları resmen bu güzellik karşısında 'oyunculuğu bırak, model ol' kampanyası başlattı!

Defiledeki modeller Erçel'in yanında sönük kaldı desek abartmış olur muyuz?

Başarılı kombini ile bir paylaşım da Hande Erçel'in kendisinden geldi.

Başarılı kombini ile bir paylaşım da Hande Erçel'in kendisinden geldi.
www.instagram.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu bir kez daha güzelliği ile görenleri mest etti!

Ünlü oyuncu bir kez daha güzelliği ile görenleri mest etti!
www.instagram.com

Eğer 'abartılacak bir şey yok' diye düşünüyorsanız elbisenin bir Erçel'de bir de modeldeki duruşuna bir bakın!

Eğer 'abartılacak bir şey yok' diye düşünüyorsanız elbisenin bir Erçel'de bir de modeldeki duruşuna bir bakın!
Eğer 'abartılacak bir şey yok' diye düşünüyorsanız elbisenin bir Erçel'de bir de modeldeki duruşuna bir bakın!

Erçel'in bu pozlarına hem Türk hem de yabancı hayranlarından yorum yağdı.

Erçel'in bu pozlarına hem Türk hem de yabancı hayranlarından yorum yağdı.
www.instagram.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?