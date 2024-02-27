Afra Saraçoğlu'nun Öğrenci Üniformasından Hallice Elbisesinin Fiyatı Epey Tuzlu Geldi!
Afra Saraçoğlu'nun Öğrenci Üniformasından Hallice Elbisesinin Fiyatı Epey Tuzlu Geldi!
Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Afra Saraçoğlu, kombiniyle de sevenlerinin beğenisini topladı. Ancak Saraçoğlu'nun öğrenci üniformasından hallice elbisesinin fiyatı ceplerimizi yaktı! Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran rolünde izlemelere doyamadığımız güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nu tanımayanımız kalmamıştır diye düşünüyoruz!
Afra Saraçoğlu'nu tanıyanlar iyi bilir: Kendisinin oyunculuğu bir yana, moda anlayışı bir yana!
Katıldığı her davet ve etkinlikte tarzını konuşturan güzel yıldızın tercihleri hiçbir zaman yanıltmıyor ve her zaman beğeniyle karşılanıyor.
Geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete Ödülleri törenine katılan Saraçoğlu önce eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile pişti oldu...
Sonra gözler güzel oyuncunun kombinine çevrildi: Duru güzelliğiyle kombini tamamlayan Afra Saraçoğlu yine sevenlerinden tam not aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak öğenci üniformalarını andıran elbisenin fiyatı dudakları uçuklatmadı değil...
@wildestfashion hesabının paylaşımına göre, Saraçoğlu'nun elbisesi 85 bin lira, ayakkabıları ise 35 bin lira değerinde.
Ünlü oyuncunun kombini 120 bin lirayı aşıyor... Siz kendisini nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Artık midem.bulandı şu karıdan,ha bide serenaydan.
Abi bu elbiseyi pazara giderken bile giyinilmez, zevksiz karı 👎