Afra Saraçoğlu'nun Öğrenci Üniformasından Hallice Elbisesinin Fiyatı Epey Tuzlu Geldi!

Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Afra Saraçoğlu, kombiniyle de sevenlerinin beğenisini topladı. Ancak Saraçoğlu'nun öğrenci üniformasından hallice elbisesinin fiyatı ceplerimizi yaktı! Bakalım 👇