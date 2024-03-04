Esra Ezmeci Takipçisinin Sorusu Karşısında Kendini Tutamadı: 'Çok Ayıp...'

Esra Ezmeci ve meşhur Instagram soru - cevap etkinlikleri dur durak bilmeden devam ediyor. Gelen sorular ise her seferinde daha fazla şaşıramayız derken daha fazla şaşırtmaya devam ediyor. Zaman zaman soruların kendisi, bazen de Ezmeci'nin verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oluyor. Şimdi de Esra Ezmeci dahi takipçisinin sorusu karşısında şaştı kaldı ve kendini tutamadı.

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