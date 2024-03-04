Esra Ezmeci Takipçisinin Sorusu Karşısında Kendini Tutamadı: 'Çok Ayıp...'
Esra Ezmeci Takipçisinin Sorusu Karşısında Kendini Tutamadı: 'Çok Ayıp...'
Esra Ezmeci ve meşhur Instagram soru - cevap etkinlikleri dur durak bilmeden devam ediyor. Gelen sorular ise her seferinde daha fazla şaşıramayız derken daha fazla şaşırtmaya devam ediyor. Zaman zaman soruların kendisi, bazen de Ezmeci'nin verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oluyor. Şimdi de Esra Ezmeci dahi takipçisinin sorusu karşısında şaştı kaldı ve kendini tutamadı.
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Televizyon ekranlarından aşina olduğumuz Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada da aktif olan isimlerden.
Cinsel çapalamadan dişil enerjiye, çeşitli açıklamalarıyla kendisi zaman zaman magazin gündeminde de yer alıyor.
Instagram'da düzenli olarak takipçileriyle soru - cevap etkinliği yapan Ezmeci'ye bazen öyle sorular geliyor ki şaşakalıyoruz.
Bazense gelen soruya mı yoksa Ezmeci'nin cevabına mı şaşırsak bilemiyoruz...
Esra Ezmeci'ye yine 'Duymaz olsaydık' dedirten türden bir soru geldi.
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"Kocam kız kardeşinin kalçaları ve göğüsleri daha güzel keşke onla evlenseydim diyor ağlatıyor" şeklinde yazan takipçisi karşısında Ezmeci bile şaşırdı kaldı.
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