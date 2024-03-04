En Büyük Aşklar Böyle mi Başlar? Cem Yılmaz'ın 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Nasıl Tanıştığı Ortaya Çıktı
En Büyük Aşklar Böyle mi Başlar? Cem Yılmaz'ın 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Nasıl Tanıştığı Ortaya Çıktı
Son zamanlarda özellikle de özel hayatıyla magazinin gündeminde olan Cem Yılmaz, paylaştığı Instagram hikayesi ile adeta ortalığı karıştırmıştı. Ünlü komedyenin gizemli ayakkabı fotoğrafı 'Serenay Sarıkaya ile mi, Defne Samyeli ile mi barıştı?' sorularını uyandırmıştı derken ayakkabının sahibi bulundu! Kendisinden 13 yaş küçük ile yeni bir aşka yelken açan Necla Karahalil ile nasıl tanıştığı da ortaya çıktı.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her şey Cem Yılmaz'ın paylaştığı bu hikayeyle açığa çıktı da denebilir: Yılmaz'ın fotoğrafındaki ayakkabının sahibi çok merak edildi!
Ayakkabının sahibi Serenay Sarıkaya mı yoks Defne Samyeli mi derken Sindirella ortaya çıktı: Fotoğraftaki kişinin Cem Yılmaz'ın yeni kız arkadaşı Necla Karahalil olduğu öğrenildi.
Kendinden 13 yaş küçük Necla Karahalil ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz çok mutlu görünüyor.
Öyle ki sevgilisinin son paylaşımına kalp yorumu atarak birnevi ilişkiyi de resmileştirmiş oldu.
Biz ünlü komedyeni kendi gibi ünlü isimlerle görmeye alışkın olsak da Karahalil bu camiadan uzak bir isim: Kendisi bir pilates hocası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aramızda Kalmasın programında sunucu Müge Dağıstanlı, 37 yaşındaki Necla Karahalil için 'Yaşını göstermiyor' yorumunda bulundu.
Peki ikili nasıl tanıştı? Dağıstanlı'nın sözlerine göre, çift sosyal medya üzerinden tanışmış.
Siz yeni çifti nasıl buldunuz? Yorum sizde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda