En Büyük Aşklar Böyle mi Başlar? Cem Yılmaz'ın 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Nasıl Tanıştığı Ortaya Çıktı

Son zamanlarda özellikle de özel hayatıyla magazinin gündeminde olan Cem Yılmaz, paylaştığı Instagram hikayesi ile adeta ortalığı karıştırmıştı. Ünlü komedyenin gizemli ayakkabı fotoğrafı 'Serenay Sarıkaya ile mi, Defne Samyeli ile mi barıştı?' sorularını uyandırmıştı derken ayakkabının sahibi bulundu! Kendisinden 13 yaş küçük ile yeni bir aşka yelken açan Necla Karahalil ile nasıl tanıştığı da ortaya çıktı.

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