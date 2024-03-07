Hapishanedeki Dilan Polat İncik Boncuk İşlerine Girerek İlk Eserini Kötü Gün Dostuna Hediye Etti
Hapishanedeki Dilan Polat İncik Boncuk İşlerine Girerek İlk Eserini Kötü Gün Dostuna Hediye Etti
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat hapishanede boncuklardan süs eşyası yapmaya başladı. Kötü gün dostu Sevim Alan'a da özel bir süs eşyası yaparak hediye etti. 👇
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Nereden nereye: Dilan Polat'ın göstetişli ve lüks hayatından hapishanelere uzanan hikayesi uzun bir süre magazin gündemini çalkaladı.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hala cezaevinde.
Her gün cezaevindeki Dilan Polat'ın serbest kalıp kalmayacağı tartışılsa da şu anlık böyle bir şey yok.
Aksine Dilan Polat'ın cezaevindeki yaşamına her geçen gün daha da adapte olduğunu söylemek mümkün.
İddialara göre, hapishanede kendisine yeni bir uğraş edinen Polat boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı.
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Hatta yaptığı boncuk eserlerinen birini de sık sık cezaevinden takipçilerine haber ileten yakın arkadaşı Sevim Alan'a hediye etti.
Sevim alan boncuklu süs eşyasını hikayede 'Efkar saati' etiketiyle paylaştı.
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