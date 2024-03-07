Hapishanedeki Dilan Polat İncik Boncuk İşlerine Girerek İlk Eserini Kötü Gün Dostuna Hediye Etti

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat hapishanede boncuklardan süs eşyası yapmaya başladı. Kötü gün dostu Sevim Alan'a da özel bir süs eşyası yaparak hediye etti. 👇