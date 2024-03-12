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Türkiye’nin Gündemindeki Trafik Kazasında “Kan Parası” İddiası: “İki Baba Görüştü”

Türkiye’nin Gündemindeki Trafik Kazasında “Kan Parası” İddiası: “İki Baba Görüştü”

Eylem Tok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 21:31

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programında Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasıyla ilgili yeni bilgileri palaştı. Pehlivan’da göre, iki aile arasında ‘gergin’ bir görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca kan parası alımı da gündeme geldi.

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Ünlü sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un 16 yaşındaki çocuğu T.C., ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı.

Ünlü sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un 16 yaşındaki çocuğu T.C., ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı.

Türkiye’nin gündemde yer alan trafik kazasıyla ilgili “kan parası” iddiası ortaya atıldı.

Türkiye’nin gündemde yer alan trafik kazasıyla ilgili “kan parası” iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, T.C.’nin babası Bülent Cihantimur ile kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın babasının bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazeteci Barış Pehlivan, T.C.’nin babası Bülent Cihantimur ile kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın babasının bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Pehlivan, ikili arasındaki görüşmenin de çok gergin olduğunu ifade etti.

Pehlivan, ikili arasındaki görüşmenin de çok gergin olduğunu ifade etti.

Gazeteci Pehlivan, bu olayda ‘kan parası’ ödenebileceği yorumunda da bulundu.

Gazeteci Pehlivan, bu olayda ‘kan parası’ ödenebileceği yorumunda da bulundu.
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İşte Barış Pehlivan’ın açıklamaları 👇

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