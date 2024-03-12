Türkiye’nin Gündemindeki Trafik Kazasında “Kan Parası” İddiası: “İki Baba Görüştü”

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programında Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasıyla ilgili yeni bilgileri palaştı. Pehlivan’da göre, iki aile arasında ‘gergin’ bir görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca kan parası alımı da gündeme geldi.