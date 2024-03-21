BES’te Kısmi Ödeme Dönemi 1 Temmuz’da Başlıyor: Şartlar Belli Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre BES’te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz’da başlayacak. Buna göre kısmi ödeme dönemiyle katılımcılar sistemden çıkmadan konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.