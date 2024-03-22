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Bel Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Karnından 10 kilo Ağırlığında, Tümör Çıkartıldı

Bel Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Karnından 10 kilo Ağırlığında, Tümör Çıkartıldı

Trabzon Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.03.2024 - 17:46

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki Havva Kara’nın karnından çıkanlar herkesi şoke etti. 

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Kara'nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.

Kara'nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.

İlçede karın ve bel ağrısı çeken Havva Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 4 çocuk annesi Kara’nın karnında kitle olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Havva Kara’nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör olduğu tespit edilen kitle çıkartıldı. Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Kara, taburcu edildi.

İlçede karın ve bel ağrısı çeken Havva Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 4 çocuk annesi Kara’nın karnında kitle olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Havva Kara’nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör olduğu tespit edilen kitle çıkartıldı. Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Kara, taburcu edildi.

“Hastamız, karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline müracaat etti. Acilde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Bu nedenle görüntüleme tekniklerine başvuruldu'' diyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastamız, karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline müracaat etti. Acilde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Bu nedenle görüntüleme tekniklerine başvuruldu'' diyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak, sözlerine şöyle devam etti:

''Çekilen MR görüntüsünde sol overden kaynaklandığı düşünülen yaklaşık 30x30 santim ebatlarında gizli kitle tespit edildi. Hastanın ameliyatına karar verildi. Anestezi uzmanları tarafından hastanın yaşlı olması nedeniyle vakanın riskli olduğu ifade edildi. Anestezi doktorumuz Atakan Aşkın Bey sağ olsun, hastayı başarılı bir şekilde uyuttu. Yaptığımız operasyonla kitleyi tamamen çıkardık ve hastamız sağlığına kavuşmuş oldu” dedi.

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