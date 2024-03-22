Bel Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Karnından 10 kilo Ağırlığında, Tümör Çıkartıldı

''Çekilen MR görüntüsünde sol overden kaynaklandığı düşünülen yaklaşık 30x30 santim ebatlarında gizli kitle tespit edildi. Hastanın ameliyatına karar verildi. Anestezi uzmanları tarafından hastanın yaşlı olması nedeniyle vakanın riskli olduğu ifade edildi. Anestezi doktorumuz Atakan Aşkın Bey sağ olsun, hastayı başarılı bir şekilde uyuttu. Yaptığımız operasyonla kitleyi tamamen çıkardık ve hastamız sağlığına kavuşmuş oldu” dedi.