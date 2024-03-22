Bel Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Karnından 10 kilo Ağırlığında, Tümör Çıkartıldı
Bel Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti: Karnından 10 kilo Ağırlığında, Tümör Çıkartıldı
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki Havva Kara’nın karnından çıkanlar herkesi şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kara'nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.
İlçede karın ve bel ağrısı çeken Havva Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 4 çocuk annesi Kara’nın karnında kitle olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Havva Kara’nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör olduğu tespit edilen kitle çıkartıldı. Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Kara, taburcu edildi.
“Hastamız, karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline müracaat etti. Acilde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Bu nedenle görüntüleme tekniklerine başvuruldu'' diyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak, sözlerine şöyle devam etti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Büyük geçmiş olsun verilmiş sadakanız varmış 🙏