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Korkunç Ölüm: 3 Yaşındaki Elif, Çamaşır Makinesinde Havasız Kaldı!

Korkunç Ölüm: 3 Yaşındaki Elif, Çamaşır Makinesinde Havasız Kaldı!

Adana Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 13:39

Adana'da evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan ve duran kalbi babası tarafından yeniden çalıştırılan 3 yaşındaki Elif Ayyüce Karacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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Olay, 19 Mart’ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda meydana geldi.

Olay, 19 Mart’ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda meydana geldi.

Ceza infaz koruma memuru Tayfur Karacan ile Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çalışan Suna Karacan, çocukları 12 yaşındaki Zeynep Hilal, 6 yaşındaki Alparslan Türker ve Elif Ayyüce'yi evde bırakıp, işe gitmek için çıktı.

Öğle saatlerinde Zeynep Hilal, cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna Karacan da durumu eşine bildirdi. Bu sırada Alparslan Karacan, kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp dışarı çıkardı.

Öğle saatlerinde Zeynep Hilal, cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna Karacan da durumu eşine bildirdi. Bu sırada Alparslan Karacan, kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp dışarı çıkardı.

Eve dönen Tayfur Karacan, havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Eve dönen Tayfur Karacan, havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Elif Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Elif Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Elif’in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

Olaya ilişkin görüntüler:

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