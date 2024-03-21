Korkunç Ölüm: 3 Yaşındaki Elif, Çamaşır Makinesinde Havasız Kaldı!
Korkunç Ölüm: 3 Yaşındaki Elif, Çamaşır Makinesinde Havasız Kaldı!
Adana'da evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan ve duran kalbi babası tarafından yeniden çalıştırılan 3 yaşındaki Elif Ayyüce Karacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, 19 Mart’ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda meydana geldi.
Öğle saatlerinde Zeynep Hilal, cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna Karacan da durumu eşine bildirdi. Bu sırada Alparslan Karacan, kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp dışarı çıkardı.
Eve dönen Tayfur Karacan, havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Elif Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin görüntüler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda