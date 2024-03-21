Yine Esenyurt Yine Aynı Manzara: Esnaf ve Motokuryeler Arasında Çekiçli Sopalı Kavga

İstanbul'un ilçeleri arasında yaşanan saldırı ve kavgalar nedeniyle en çok dikkat çeken ilçe Esenyurt oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir müşteri, sipariş verdiği yemeğinin döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. İşte kavganın fitili bu olaydan sonra çekildi. Çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 esnaf yaralandı.