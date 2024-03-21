Yine Esenyurt Yine Aynı Manzara: Esnaf ve Motokuryeler Arasında Çekiçli Sopalı Kavga
Yine Esenyurt Yine Aynı Manzara: Esnaf ve Motokuryeler Arasında Çekiçli Sopalı Kavga
İstanbul'un ilçeleri arasında yaşanan saldırı ve kavgalar nedeniyle en çok dikkat çeken ilçe Esenyurt oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir müşteri, sipariş verdiği yemeğinin döküldüğünü öne sürerek teslim almadı. İşte kavganın fitili bu olaydan sonra çekildi. Çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 esnaf yaralandı.
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İstanbul'da esnafla motorkuryelerin kavgasında 4 kişi yaralandı. Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, restorana gelen kurye müşteriye götürmek üzere paketle yola çıktı. Paketteki yemeğin dökülmüş olduğunu fark eden müşteri, telsim almayıp geri gönderdi.
Restorana geri gelen kurye yemeklerin düzgünce paketlenmesini ve ayrıca yol parasının ödenmesini istedi. Bunun üzerine restoran sahibi ve kurye arasında tartışma çıktı.
Sokağa taşan tartışma, çevredeki esnafın ve kuryelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar çekiçle ve sopalarla birbirine saldırdı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iş yerlerinin camlarının çekiçle kırıldığı ve bir motokuryenin kendini görüntüleyen esnafa kask fırlattığı, yumrukla saldırdığı, bir esnafın ise motosiklete sopalarla vurduğu görüldü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavgada 4 esnaf yaralandı.
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Olay yerinden görüntüler:
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