Bir Ülkede Daha Esrarın Kullanımı Yasallaştı: Yasa 1 Nisan'da Yürürlüğe Girecek
Bir Ülkede Daha Esrarın Kullanımı Yasallaştı: Yasa 1 Nisan'da Yürürlüğe Girecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında Malta ve Lüksemburg’tan sonra Almanya da esrarın kullanımını yasallaştı.
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Almanya'da, esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin daha önce Federal Meclis'te (Bundestag) kabul edilen yasa tasarısı, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçti.
Bundesrat'ta eyaletlerin delegelerinin çoğunluğu Federal Meclis'te 23 Şubat'ta kabul edilen "Esrarın kontrollü kullanımı" adlı yasa tasarısına onay verdi.
Yasa 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 226'ya karşı 407 oyla kabul edilmişti. Bundesrat'ta bazı eyaletlerin temsilcileri esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin uyarılarda bulunarak yasayı eleştirdi.
Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, devletin insanların hayatlarını koruma görevi bulunduğunu ifade ederek "esrar yasasına" karşı olduğunu vurguladı. Haseloff, esrarın yasallaşmasıyla trafik kazalarının ve kanser hastalıklarının artacağını, böylelikle ülkede ölüm sayılarının yükselmesinden endişe duyduğunu belirtti.
Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Judith Gerlach da yasanın bürokrasiye çok büyük bir yük getireceğine işaret ederek, uzmanların da yasaya karşı olduğunu söyledi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise eleştirilere verdiği cevapta, son dönemdeki esrar politikasının başarısız olduğu belirterek son 10 yılda gençlerde ve çocuklarda esrar tüketiminin iki kat arttığına dikkati çekti.
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Uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerin de son 10 yılda iki kat yükseldiğini ifade eden Lauterbach, "Bu böyle devam edemez. Ben de yıllarca esrarın yasallaştırılmasına karşıydım ancak araştırmalar burada yeni bir öneriye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Alman hükümeti esrarı sınırlı şekilde yasallaştırmasıyla bu alandaki karaborsayı azaltmayı ve gençleri daha iyi korumayı hedeflediğini savunurken muhalefet partileri ile uzmanlar bu girişime tepki gösteriyor. Tepki gösterenler, yasanın sağlık sisteminin yükünün artıracağını, esrar tüketiminin gençlerin beyin gelişimini etkilediğini ve psikolojik sorunlara yol açtığını, esrarın evlerde yetiştirilmesinin ve sokakta tüketimimin kontrol edilemeyeceğini, savunulanın aksine özellikle yasanın yürürlüğe girdiği ilk aylarda insanların esrarı karaborsadan temin edeceğini ve bürokrasinin yükünün artıracağını ifade ediyor.
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Yıllardır beklenilen yasa çıktı. Böylelikle esrarın kullanımı devlet tarafından kontrol altında tutulacak ve vergisi alınacak.
Bizde böyle yasalara gerek yok,putura şekeri kullanıyorlar alıp satıyorlar burunlarına bile çekiyorlar...
Allah Allah bizde de yasal değil miydi? Millet keş gibi geziyor sokaklarda!
O keş gibi gezenler 2014 2015 civarında piyasadan otu silip de milleti metçi bonzaici yapanları suçu.