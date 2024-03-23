Mansur Yavaş 'Londra'daki Evi Nasıl Aldın?' Sorusuna Yanıt Verdi: ''Onda Birini Versen de Olur...''
Mansur Yavaş 'Londra'daki Evi Nasıl Aldın?' Sorusuna Yanıt Verdi: ''Onda Birini Versen de Olur...''
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un Mansur Yavaş'a yönelttiği 'Londra'daki evi nasıl aldın?' sorusuna yanıt geldi.
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Mansur Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları SKM açılışına katıldı. Yavaş, AKP'nin Ankarü Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in Altınok ailesinin mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in Altınok ailesinin mal varlığıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "Mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Kaldı ki kız kardeşiniz 'bu mal beyanı eksik' diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz?" diye sordu.
Yavaş, "Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz. 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var' dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. 'Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarımı öder' diyor. Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" dedi.
Altınok'a "halktan sakladığınız ne varsa açıklayın" çağrısında bulunan Yavaş, şöyle konuştu:
"Şimdi benim 2014 yılındaki seçimden sonra iş bulamadığı için birçok genç gibi yurt dışına gitmek zorunda kalan kızımın aldığı 32 yıl taksitle aldığı taksit, taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi. Daha da alalı iki yıl oldu. Mansur Yavaş'ın 'Londra'da evi var, Londra'da evi var' dilinde tüy bitti. Şöyle diyor; 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarım öder.' Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım. Yüzde biriyle takas yapalım. En ufak bir eksiğimiz olsa devletin bütün kademeleri elinizde öyle mi? Her şeyi çıkarırsınız."
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