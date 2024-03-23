Ünlü YouTuber Eşinin Saldırısına Uğramıştı: Davanın İlk Duruşması 27 Mart’ta
Ünlü YouTuber Eşinin Saldırısına Uğramıştı: Davanın İlk Duruşması 27 Mart’ta
Youtube’da çeşitli konularda yayınladığı videolarla tanınan Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı. Cumhuriyet'e konuşan Merve Veziroğlu, “Bu bir cinayet girişimiydi ve planlanarak yapıldı. Bana ‘Seni öldüreceğim. Bütün kadınlara ibret olacaksın. Çoktandır seni öldürmenin planını yapıyorum’ dedi. Canavarca hislerle beni bıçakladı” dedi.
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Yunus Yıldırım’ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 27 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Geçtiğimiz yıl, 32 yaşındaki YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi 31 yaşındaki Yunus Yıldırım’ın saldırına uğradı.
Evde yaşanan kavga sırasında Yıldırım, meyve bıçağıyla Merve Veziroğlu'nu 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Olay sonrası Yunus Yıldırım, gözaltına alınmıştı.
Duruşma tarihi yaklaşan Veziroğlu olay gününü şöyle anlattı: “Bu bir cinayet girişimiydi ve planlanarak yapıldı. Bana ‘Seni öldüreceğim. Bütün kadınlara ibret olacaksın. Çoktandır seni öldürmenin planını yapıyorum’ dedi. Canavarca hislerle beni bıçakladı.”
“Sistematik olarak psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum” diyen Veziroğlu “En ağır cezayı alması için herkesi davamıza desteğe bekliyoruz. Cezada indirim yapılmasın ki benim yaşadığım olaya benzer haberler azalsın.”
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