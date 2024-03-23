Ünlü YouTuber Eşinin Saldırısına Uğramıştı: Davanın İlk Duruşması 27 Mart’ta

Youtube’da çeşitli konularda yayınladığı videolarla tanınan Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı. Cumhuriyet'e konuşan Merve Veziroğlu, “Bu bir cinayet girişimiydi ve planlanarak yapıldı. Bana ‘Seni öldüreceğim. Bütün kadınlara ibret olacaksın. Çoktandır seni öldürmenin planını yapıyorum’ dedi. Canavarca hislerle beni bıçakladı” dedi.