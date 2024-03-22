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Bursa'da Hayvana İşkence! Bu İlk Değil: 6 Yavru Kedi Başları Kesilerek Öldürüldü

Bursa'da Hayvana İşkence! Bu İlk Değil: 6 Yavru Kedi Başları Kesilerek Öldürüldü

Bursa Kedi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.03.2024 - 21:51

Yine Bursa yine yavru kedilerin başları kesildi. 2019 yılında Bursa'da bir sitenin bodrum katında beş kedi yavrusu başları kesilmiş halde bulunmuştu. Yıl 2024 oldu yine Bursa'da bir sitenin girişinde 6 yavru kedi vahşice katledildi.

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Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.

Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.

Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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seremonix

Psikopat ruh hastası şerefsizler !!

Selver.1994.06

Allah belanızı versin sizde öyle geberin 😡

pofuudk20

BUNU YAPANIN DA ÇOCUĞUNUN KAFASI KOPSUN İNŞALLAH OÇ