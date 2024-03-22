Bursa'da Hayvana İşkence! Bu İlk Değil: 6 Yavru Kedi Başları Kesilerek Öldürüldü
Bursa'da Hayvana İşkence! Bu İlk Değil: 6 Yavru Kedi Başları Kesilerek Öldürüldü
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Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.
Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı. Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu.
Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Psikopat ruh hastası şerefsizler !!
Allah belanızı versin sizde öyle geberin 😡
BUNU YAPANIN DA ÇOCUĞUNUN KAFASI KOPSUN İNŞALLAH OÇ