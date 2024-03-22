Bursa'da Hayvana İşkence! Bu İlk Değil: 6 Yavru Kedi Başları Kesilerek Öldürüldü

Yine Bursa yine yavru kedilerin başları kesildi. 2019 yılında Bursa'da bir sitenin bodrum katında beş kedi yavrusu başları kesilmiş halde bulunmuştu. Yıl 2024 oldu yine Bursa'da bir sitenin girişinde 6 yavru kedi vahşice katledildi.