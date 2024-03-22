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ABD Uyarmıştı! Moskova’da Konser Salonuna Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

ABD Uyarmıştı! Moskova’da Konser Salonuna Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Moskova Silahlı Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.03.2024 - 21:02 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 21:38

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. 

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Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiği bildirildi. Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiği bildirildi. Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Saldırının ardından binada patlama yaşandı ve çatışma çıktı. Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, konsere giden büyük bir kalabalığın salondan kaçmaya çalıştığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

Saldırının ardından binada patlama yaşandı ve çatışma çıktı. Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, konsere giden büyük bir kalabalığın salondan kaçmaya çalıştığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

Rus basını, yangının binanın büyük bir kısmını kapladığını, içeride hala insanların olduğunu duyurdu. Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi gönderildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı ilk açıklamada “büyük bir trajedi yaşandığını” kaydetti. Saldırıda ölenler olduğunu doğrulayan Sobyanin, taziye dileklerini bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı ilk açıklamada “büyük bir trajedi yaşandığını” kaydetti. Saldırıda ölenler olduğunu doğrulayan Sobyanin, taziye dileklerini bildirdi.

Sobyanin Moskova'da tüm büyük ölçekli spor, kültür ve diğer kamu etkinliklerinin iptal edileceğini söyledi. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, olayı bir terör saldırısı olarak niteledi.

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Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı. “Düşüncelerimiz kurbanlarla” denilen açıklamada Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi.

Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı. “Düşüncelerimiz kurbanlarla” denilen açıklamada Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart’ta Rusya'nın başkentinde aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı. "Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir" denilen açıklamada, saldırı planıyla ilgili detay verilmedi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart’ta Rusya'nın başkentinde aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı. "Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir" denilen açıklamada, saldırı planıyla ilgili detay verilmedi.

Olay yerinden görüntüler:

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