Katliam Gibi Kaza! 14 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 3’ü Ağır 7 Kişi Yaralandı
Katliam Gibi Kaza! 14 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 3’ü Ağır 7 Kişi Yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.
Kazada yaralanan 3’ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı.
Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
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Olay yerinden görüntüler:
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