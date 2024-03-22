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Katliam Gibi Kaza! 14 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 3’ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Katliam Gibi Kaza! 14 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 3’ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Nevşehir Trafik Kazası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.03.2024 - 23:20

Nevşehir’de katliam gibi kaza meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada yaralanan 3’ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 3’ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
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Olay yerinden görüntüler:

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