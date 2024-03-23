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Oğlu Ölümlü Kazaya Karışmıştı: Bülent Cihantimur, Gazetecileri Görünce Kaçtı

Oğlu Ölümlü Kazaya Karışmıştı: Bülent Cihantimur, Gazetecileri Görünce Kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri Eylem Tok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.03.2024 - 14:19

Türkiye günlerdir yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazayı ve sonrasında yurt dışına kaçmalarını konuşuyor. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Bülent Cihantimur, imza vermeye geldiği Şişli Polis Merkezi önünde gazetecileri görünce bir anda aracına binip uzaklaştı.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yazar anne Eylem Tok ile oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülmüştü.Eylem Tok ve oğlunun neşeli tavırları büyük tepki çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde yazar anne Eylem Tok ile oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülmüştü.Eylem Tok ve oğlunun neşeli tavırları büyük tepki çekmişti.

Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi.

Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi.

Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.

Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.
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Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

İşte o anlar:

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