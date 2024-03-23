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Ev Sahibine Kiracı Şoku! 1 Odayı 5 Kişiye Kiraladı: Kira Bedeli 50 Euro

Ev Sahibine Kiracı Şoku! 1 Odayı 5 Kişiye Kiraladı: Kira Bedeli 50 Euro

Kiracı Ev Sahibi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.03.2024 - 12:45

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ev sahibi Aysan Uzun'un, kiracı ile başı dertte. Ev sahibi Uzun, 4 bin lira kira bedeli aldığı kiracısının evi, kişi başı 50 Euro karşılığında başkalarına kiraladığını öne sürdü. 

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Ayşe Uzun'un görüntülediği evde çok sayıda yer yatağının olduğu görülürken, ev sahibi, kiracısı hakkında şikâyetçi oldu.

Ayşe Uzun'un görüntülediği evde çok sayıda yer yatağının olduğu görülürken, ev sahibi, kiracısı hakkında şikâyetçi oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde Aysan Uzun adlı ev sahibi, evini geçen yıl Temmuz ayında 4 bin lira karşılığında M.A. adlı kişiye bir yıllığına kiraladı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde Aysan Uzun adlı ev sahibi, evini geçen yıl Temmuz ayında 4 bin lira karşılığında M.A. adlı kişiye bir yıllığına kiraladı.

İddiaya göre, Filistin uyruklu kiracı M.A., eve yerleştikten kısa süre sonra 2 oda 1 salonu bulunan dairenin odalarından birini yabancı uyruklu 5 kişiye ev sahibinin haberi olmadan kiraladı.

İddiaya göre, Filistin uyruklu kiracı M.A., eve yerleştikten kısa süre sonra 2 oda 1 salonu bulunan dairenin odalarından birini yabancı uyruklu 5 kişiye ev sahibinin haberi olmadan kiraladı.

Kaldığı odanın kapısını kilitleyen M.A., 50'şer Euro aldığı kiracılarını aynı odaya yerleştirdi. Evin bir odasına 5 yatak koyan kiracı, ev sahibine 4 bin lira ödeme yapmasına rağmen eve aldığı her kişiden 50 Euro kira bedeli istedi.Evinin son halini gören ve bu şekilde kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi, çareyi evini satışa çıkarmakta buldu. Şikâyetçi olan ev sahibi Aysan Uzun, şöyle konuştu:

Kaldığı odanın kapısını kilitleyen M.A., 50'şer Euro aldığı kiracılarını aynı odaya yerleştirdi. Evin bir odasına 5 yatak koyan kiracı, ev sahibine 4 bin lira ödeme yapmasına rağmen eve aldığı her kişiden 50 Euro kira bedeli istedi.Evinin son halini gören ve bu şekilde kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi, çareyi evini satışa çıkarmakta buldu. Şikâyetçi olan ev sahibi Aysan Uzun, şöyle konuştu:

"Sekiz ay önce Filistinli birisine bir emlakçı arkadaş verdi. Ucuz bir fiyata verdim. Depozito almadım. Yıkım olacak diye pek önemsemedim daha doğrusu, 3-5 ayda çıkarlar diye. Yıkım olmayınca, vazgeçilince de kendileri çıkmamakta ısrar ettiler. Çünkü kontrat yapmıştık. Ama ben kiraya verdiğim kişiyi bir daha hiç göremedim, gittiğimizde hep başka kişiler vardı 8 kişi, 10 kişi. Ama en sonunda öğrendik ki kira için benimle kontrat yapan kişi, benim adıma evi kullanmış. Odayı kiraladıklarından fazla kira alıyor, 50 Euro alıyor bana 4 bin lira ödüyor. Kişi başı 50 Euro alıyor. 10 bin lira veriyorum, kendileri 4 bin liraya oturuyorlar. Her ay fazla fazla benim cebimden çıkıyor."

"Sekiz ay önce Filistinli birisine bir emlakçı arkadaş verdi. Ucuz bir fiyata verdim. Depozito almadım. Yıkım olacak diye pek önemsemedim daha doğrusu, 3-5 ayda çıkarlar diye. Yıkım olmayınca, vazgeçilince de kendileri çıkmamakta ısrar ettiler. Çünkü kontrat yapmıştık. Ama ben kiraya verdiğim kişiyi bir daha hiç göremedim, gittiğimizde hep başka kişiler vardı 8 kişi, 10 kişi. Ama en sonunda öğrendik ki kira için benimle kontrat yapan kişi, benim adıma evi kullanmış. Odayı kiraladıklarından fazla kira alıyor, 50 Euro alıyor bana 4 bin lira ödüyor. Kişi başı 50 Euro alıyor. 10 bin lira veriyorum, kendileri 4 bin liraya oturuyorlar. Her ay fazla fazla benim cebimden çıkıyor."
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