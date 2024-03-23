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Minibüs Şoförü Tartıştığı Kadın Sürücüyü Darbetti: O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Minibüs Şoförü Tartıştığı Kadın Sürücüyü Darbetti: O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

cep telefonu Kadıköy
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.03.2024 - 11:57

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye darbetti. 

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O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi.

Olay, Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi.

Sokak üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi.

Sokak üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi.

Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek İki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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