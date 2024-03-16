Ölümlü Kaza Sonrası Anne Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçmıştı! Tok'un Annesi Konuştu: 'Daha Kötüsünü Yaparım'

Türkiye günlerdir yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazayı ve sonrasında yurt dışına kaçmalarını konuşuyor. Sessizliğini koruyan Eylem Tok'un annesi sonunda konuştu. DW Türkçe'ye konuşan S.T., 'Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım' diyerek açıklamasıyla herkesi şok etti.