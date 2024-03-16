Ölümlü Kaza Sonrası Anne Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçmıştı! Tok'un Annesi Konuştu: 'Daha Kötüsünü Yaparım'
Ölümlü Kaza Sonrası Anne Eylem Tok ve Oğlu ABD'ye Kaçmıştı! Tok'un Annesi Konuştu: 'Daha Kötüsünü Yaparım'
Türkiye günlerdir yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazayı ve sonrasında yurt dışına kaçmalarını konuşuyor. Sessizliğini koruyan Eylem Tok'un annesi sonunda konuştu. DW Türkçe'ye konuşan S.T., 'Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım' diyerek açıklamasıyla herkesi şok etti.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yazar anne Eylem Tok ile oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülmüştü.
Eylem Tok ve oğlunun neşeli tavırları büyük tepki çekmişti.
Olayla ilgili son bir gelişme yaşandı. Eylem Tok'un annesi sessizliğini DW Türkçe'ye bozdu.
Kaza haberini medya aracılığıyla öğrendiğini iddia eden Eylem Tok'un annesi S.T. "Olayı medyadan duyduk. Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar, sonu kötü oldu. Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler. Biraz olayın yatışmasını bekliyorlar herhalde" dedi.
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S.T. açıklamasının devamında "Öyle anlatıldığı gibi şımarık, kötü çocuklar değiller. Torunum örümceği alır camdan atardı. Ben öyle yetiştirdim onları. O günden beri elim kolum tutmuyor. Öbür tarafa o çocuğun annesine çok üzülüyorum. Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" diye konuştu.
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