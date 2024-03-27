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Sedat Peker'in İddialarını Haberleştiren Gazeteciye Hapis Cezası: İtirazı Kabul Edilmezse Cezaevine Girecek

Sedat Peker'in İddialarını Haberleştiren Gazeteciye Hapis Cezası: İtirazı Kabul Edilmezse Cezaevine Girecek

Sedat Peker Gazeteci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 07:43

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap  Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker'in, Serhat Albayrak’la ilgili yolsuzluk iddialarını haberleştirilmesi gerekçesiyle Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

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İtirazı kabul edilmezse Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar cezaevine girecek.

İtirazı kabul edilmezse Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar cezaevine girecek.

Yeniçağ'ın haberine göre Peker’in Serhat Albayrak hakkındaki yolsuzluk iddialarının haberleştirilmesi ile ilgili Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar hakkında dava açıldı.

Yeniçağ'ın haberine göre Peker’in Serhat Albayrak hakkındaki yolsuzluk iddialarının haberleştirilmesi ile ilgili Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar hakkında dava açıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Avşar’ın 1 suçtan beraatine karar veren Mahkeme, 2 suçtan toplam 2 yıl 3 aylık hapis cezasını indirimle 1 yıl 15 güne düşürdü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Avşar’ın 1 suçtan beraatine karar veren Mahkeme, 2 suçtan toplam 2 yıl 3 aylık hapis cezasını indirimle 1 yıl 15 güne düşürdü.

Hapis cezası para cezasına çevrilmezken, istinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. İtirazı kabul edilmezse Erdem Avşar cezaevine girecek.

Hapis cezası para cezasına çevrilmezken, istinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. İtirazı kabul edilmezse Erdem Avşar cezaevine girecek.
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