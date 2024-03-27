Sedat Peker'in İddialarını Haberleştiren Gazeteciye Hapis Cezası: İtirazı Kabul Edilmezse Cezaevine Girecek

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker'in, Serhat Albayrak’la ilgili yolsuzluk iddialarını haberleştirilmesi gerekçesiyle Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar'a 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.