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Nusret'in İş Yerine Düzenlenen Saldırının Ayrıntıları Ortaya Çıktı: 5 Şüpheli Yakalandı

Nusret'in İş Yerine Düzenlenen Saldırının Ayrıntıları Ortaya Çıktı: 5 Şüpheli Yakalandı

Nusret Silahlı Saldırı Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 12:09

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Nusret isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) üzerinden ünlü restorancı Nusret'e ait iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırının ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) üzerinden ünlü restorancı Nusret'e ait iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırının ayrıntılarını paylaştı.

İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı talimatını organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği belirlendi.

İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı talimatını organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi'' diye yazdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi'' diye yazdı.

Son olarak Yerlikaya, ''Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" dedi.

Son olarak Yerlikaya, ''Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" dedi.

İşte Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

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Etiler'de 21 Mart tarihinde motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 adet kovan bulunmuştu.

Etiler'de 21 Mart tarihinde motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde 11 adet kovan bulunmuştu.
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