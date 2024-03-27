İddialar Sonrası Ortalık Karıştı: Karabük Üniversitesi'nde Yabancı Öğrencilere Sağlık Raporu Şartı Getirildi
İddialar Sonrası Ortalık Karıştı: Karabük Üniversitesi'nde Yabancı Öğrencilere Sağlık Raporu Şartı Getirildi
Bir süredir hakkında çıkan iddialar nedeniyle zor günler geçiren Karabük Üniversitesi, iddiaların son bulunması için harekete geçti. Bazı kadın ve erkek öğrencilerin, Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edildiği Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere 'sağlık raporu” zorunluluğu getirildi.
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İddiaların Karabük'te huzursuzluğa neden olması üzerine soruşturmalar başlatıldı. Herkes tarafından yeni gelişmeler merak edilirken, Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun ve Mert Gökhan Koç, Karabük’e giderek taraflarla görüştü.
İnstagram'daki "Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası" isimli hesapta Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin paylaşımları, tartışılmaya devam ediyor. Mesajlarda, öğrencilerin bazılarının HPV, bazılarının da HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ileri sürülmüştü.
Paylaşımlar üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Karabük Üniversitesi de açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları yalanladı.
Ancak, iddialar tartışılmaya devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yeni açıklamalarında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Karabük’te bulaşıcı hastalık sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtirken; üniversite yetkilileri de yaşananların ardından birtakım önlemler aldıklarını söyledi. Alınan bazı önlemler dikkati çekti. Yetkililerin aktardığına göre, üniversite “tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu” getirdi.
Hürriyet’e bilgi veren üniversite yetkilileri, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirterek, “Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024’te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz” dedi.
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İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Hürriyet’e sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV vakasında artış olmadığını söyledi.
Üniversite yerleşkesindeki bazı yabancı öğrenciler, söylentilerin kendilerini huzursuz ettiğini belirterek, “Böyle bir söylentiyle gündeme gelmemiz bizi üzdü, tedirgin etti. Acaba sokakta, okulda nasıl bir tepki alırız diye korkmaya başladık. Karabük’te bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, ilişkilerimiz de iyiydi. Türk öğrencilerle hiç sorun yaşamadık, arkadaşız. Beraber maç yapıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Söylentilerin hepsi yalan, doğru olsaydı duyardık. Şimdi bize hastalıklı gibi bakılmasından korkuyoruz” dedi.
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Biz kıbrısta okul için muhaceret yaptırırken zorunlu sağlık raporu alıyoruz. Türkiye bunu istemeden önüne geleni alıyormuş demek
O kadar cahiller ki eminim o hastalıkların ve testlerin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Başka açıklaması olamaz.
olaylar olsun ondan sonra önlem alın amk..
Aynen bütün uyarılara rağmen fetönün devlete sız(dırıl)ması gibi.
Karabük üniversitesi için büyük, dünya için küÇÜK bir adım.