İddialar Sonrası Ortalık Karıştı: Karabük Üniversitesi'nde Yabancı Öğrencilere Sağlık Raporu Şartı Getirildi

Bir süredir hakkında çıkan iddialar nedeniyle zor günler geçiren Karabük Üniversitesi, iddiaların son bulunması için harekete geçti. Bazı kadın ve erkek öğrencilerin, Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edildiği Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere 'sağlık raporu” zorunluluğu getirildi.